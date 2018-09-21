Xiaomi Mi Max 3 Türkiye'de satışa çıktı

İSTANBUL (AA) - Xiaomi Mi Max 3, online platformlar arasında "ilk" kez n11.com’da satışa çıktı.

n11.com’dan yapılan açıklamaya göre, 6.9 inç büyüklüğünde dev bir ekran taşıyan Mi Max 3, gücünü Qualcomm’un sekiz çekirdekli Snapdragon 636 işlemcisinden alıyor.

Arkasında yer alan 12 MP çözünürlüğündeki f/2.2 ana kameraya, 5 MP’lik ikinci bir kameranın eşlik ettiği cihaz, önünde ise 8 MP’lik f/2.0 kamera taşıyor. 221 gram ağırlığında, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve Bluetooth 4.2 bağlantı teknolojilerine sahip Xiaomi Mi Max 3, dev ekranının yanı sıra 5500 mAh kapasiteli bataryasıyla da dikkati çekiyor.

Uzun bir pil ömrü sunan bataryası, 4 GB RAM ve 64 GB depolama sunan Xiaomi Mi Max 3, n11.com’da 3 bin 199 TL’den satışa sunuldu.

