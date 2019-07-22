Xc Open’da Ödül Töreni

KONYA (AA) - 7. Akşehir XC OPEN Yamaç Paraşütü Mesafe ve Eğitim Yarışması Ödül Töreni, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın katılımıyla yapıldı.

Baykan, Akşehir Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ödül yaptığı konuşmada, Türkiye'de son yıllarda sportif başarılarda kaydedilen artışların 2020 olimpiyatlarına da yansıtılmasını hedeflediklerinin söyledi.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya da organizasyonun düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yarışmalarda takım olarak birinciliği 9 Eylül Üniversitesi Havacılık Kolu Yamaç Paraşütü Topluluğu (DEHAVK) alırken, ANKA Havacılık Kulübü ikinci ve Gazi Üniversitesi Havacılık Kulübü ise üçüncü oldu.

Ferdi sıralamalar ise şöyle gerçekleşti:

Bayanlar: 1.Elif Türkyılmaz, 2.Yasemin Gönen, 3.Aylin Öztürk.

Erkekler: 1. Emrehan Tüzün, 2.Emre Koca, 3.Serdar Yavuz.

Törene, Türk Hava Sporları Federasyonu Genel Sekreteri Mehmet Duran, Akşehir Sportif Havacılık Kulübü üyeleri ile çok sayıda sporcu katıldı.







