XC Open 6. Yamaç Paraşütü Şampiyonası

KONYA (AA) - Akşehir Kaymakamlığı, Akşehir Belediyesi, Uluslararası Hava Sporları Federasyonu (FAI) ve THK Akşehir Sportif Havacılık Kulübünün ortaklaşa düzenlediği Akşehir XC Open Türkiye Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası ve Eğitim Yarışması, Akşehir’de başladı.

Yarışmaya, Türkiye'nin birçok ilindeki havacılık kulüpleri, üniversitelerin havacılık toplulukları ile ferdi yarışmacılardan oluşan toplam 75 yarışmacı katılıyor.

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, yaptığı konuşmada, ilçenin tanıtımında önemli olan bu tür etkinliklere her zaman belediye olarak katkıda bulunacaklarını söyleyerek yarışmacılara başarılar diledi.

Yarışma, yarın yapılacak uçuşlar ve ödül töreni ile son bulacak.

