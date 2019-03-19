Wonderland Eurasia yarın açılıyor

ANKARA (AA) - Ankara'da kurulan ve Avrupa'nın en büyük tema parkı olma özelliği taşıyan Wonderland Eurasia yarın kapılarını ziyaretçilerine açacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, 1 milyon 300 bin metrekarelik alana kurulan tema parkın açılışını duyurmak amacıyla 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda vatandaşlara yüzlerce futbol ve basketbol topu dağıtıldı.

Açılışı yarın gerçekleştirilecek Wonderland Eurasia'ya ilk yıl 5 milyon yerli ve yabancı turistin gelmesi hedefleniyor.

Her yaştan ziyaretçinin ve ailelerin eğlenmesi için hazırlanan tema parkında, 23 Nisan-5 Mayıs arasında konserler de verilecek.

Uçan adadan uçan tiyatroya, rüzgar süvarilerinden buz mağarasına kadar birçok eğlence ünitesinin ve 2 milyondan fazla bitki ve ağaç türünün bulunduğu tema parkın giriş ücretleri, çocuk ve yetişkin için günlük kişi başı 25 lira, 4 kişilik aile için 80 lira, yıllık limitsiz ise 950 lira olarak belirlendi.



