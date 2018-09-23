KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) tarafından düzenlenen WITAM-2018 Uluslararası Dünya Malzeme Bilimi ve İleri Teknolojileri Kongresi tamamlandı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, çok sayıda akademisyen ve uzmanı buluşturan kongrede, dünyadaki malzeme bilimi ve uygulamaları alanında çalışmalar ve gelecek uygulama hedefleri değerlendirildi.

Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonunda başlayan ve 2 gün devam eden kongrede, 70'e yakın bilim insanı, bilimsel araştırmaları hakkında sunum yaptı.

Kongrede konuşan AEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Kurt, Kırşehir'de ekonomiden kültüre, siyasetten fen bilimlerine kadar birçok alanda uluslararası sempozyum, kongre ve çalıştaya ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Üniversitenin "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında 5 pilot üniversiteden biri seçildiğini vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz Türkiye’de tüm birimleri ile ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazanan ilk ve tek devlet üniversitesidir. Kırşehir'de kongre ve sempozyumlar aracılığıyla çok sayıda akademisyen ile buluşuyoruz. WITAM-2018 Kongresi ile dünyadaki malzeme bilimi ve uygulamaları alanında farklı konularda çalışan genç araştırmacılar ve uzmanları bir araya getiriyoruz. Bu alanda çalışmalar yapan bilim insanlarının kongre sayesinde araştırmalarını sunmalarını sağlamak istedik. Aynı zamanda yeni fikirlerin değerlendirilmesini, konulara yeni bakış açısı getirmeyi ve karşılıklı etkileşim içinde olmayı amaçladık. WITAM-2018 Uluslararası Dünya Malzeme Bilimi ve İleri Teknolojileri Kongresinin de bilim adına önemli sonuçlar ortaya çıkarmasını temenni ediyorum."

İngiltere Exeter Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. G. P. Srivastava, kongrede dünyadaki malzeme bilimi ve teknolojileri hakkında sunum yaptı.

Bilim insanlarına, Kırşehir'in tarihi değerleri Cacabey Medresesi, Ahi Evran Türbesi, Neşet Ertaş Kültür Merkezi ve Müzesi gezdirildi.

Kongrenin tamamlanmasıyla katılımcılara katılım belgesi ve hediye verildi.