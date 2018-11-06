Washington Post: Suudi Arabistan'da 45 iş adamı ve prens hala gözaltında

ANKARA (AA) - Washington Post'ta yayımlanan Kevin Sullivan ve Kerim Fehim imzalı makalenin girişinde hiçbir resmi suçlama olmadan hala gözaltında tutulan 47 yaşındaki Suudi Prens Turki el Faysal'dan söz edildi.

Makalede, Riyad'da metro inşaatında yolsuzluk yapmakla suçlandığı savunulan Turki el Faysal'ın üst düzey yardımcısı Tümgeneral Ali el Kahtani'nin, gözaltındayken yaşamını yitirdiğine ve ölümüne yol açan koşulların bugüne kadar asla tam anlamıyla izah edilmediğine işaret edildi.

Suudi Başsavcının, yolsuzluk operasyonunda 106 milyar dolar nakit, mülk, işletme, kıymetli evrak ve diğer mal varlığının ele geçirildiğini, bazıları cezai soruşturma altında 56 kişinin gözaltında tutulduğunu söylediğine, öte yandan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın geçen ay Bloomberg News'e, gözaltındaki kişi sayısını 8 olarak açıkladığına işaret edilen makalede, olayla ilgili bilgi sahibi diğer kişilerin, otelde gözaltına alınan 45 kişinin hala kapalı kapılar arkasında tutulduğu iddiası yer aldı.

Makalede, çeşitli basın kuruluşlarının haberlerinde yolsuzlukla suçlanan bazılarının, Riyad'ın güneyinde yüksek güvenlikli el Hayr cezaevinde, diğerlerinin özel mülk olan evlerde tutulduğu ve elektronik kelepçe takmalarının şart koşulduğu ifade edildi. Aileleri, dostları ve insan hakları örgütlerine göre de uzun süre gözaltında tutulan veya diğer cezalarla karşı karşıya olan bazıları, Suudi yetkililere sıklıkla varlıklarının büyük bölümünü, talep edilen parayı teslim ettiği belirtildi.

İnsan hakları örgütleri ve uzmanlar, "yolsuzluk soruşturmaları" kapsamında gözaltına alınan prenslerden 56 yaşındaki Halid bin Talal'ın geçen hafta serbest bırakılması üzerine, Veliaht Prens Muhammed'in, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesinin yarattığı uluslararası öfkeyi dindirmek için daha fazla kişiyi salıvermeye hazırlanıyor olabileceği değerlendirmesini yaptığına dikkat çekilen makalede, Londra'da yaşayan Suudi insan hakları aktivisti Yahya Assiri'nin "Bunu istemiyorlar, ancak baskı altındalar, bunu baskıyı biraz azaltmak için yapacaklar." ifadesine yer verildi.

Makalede, İnsan Hakları İzleme Örgütünde Ortadoğu uzmanı Adam Coogle'ın Halid bin Talal'ın serbest bırakılmasını "aile birliğini göstermeye çalışmak" sözleriyle nitelendirdiği de kaydedildi.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz



