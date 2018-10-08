Warface’in Battle Royale 2.0 güncellemesi yayınlandı

İSTANBUL (AA) - Crytek’in yüzde 100 Türkçe ve ücretsiz Online FPS oyunu Warface, yeni sezon öncesi büyük bir güncelleme yayınladı.

Crytek açıklamasına göre, Crytek’in ücretsiz FPS oyunu Warface, yeni sezona yeni içerik ve geliştirmeleri bünyesinde barındıran 2.0 güncellemesi ile giriyor. Oyuncular, Cryengine'in gücü ile hazırlanmış olağanüstü grafiklere sahip mekanlarda yeni bir oyun deneyimi yaşayacaklar.

Yeni silahlar, başarımları ve hata düzeltmeleri ile performans iyileştirmeleri Warface’in büyük güncellemesinde oyuncuları bekliyor. Yeni PvP Yıldırım Haritası Karasu, Yeni Battle Royale Modu Haritası Çernobil ve Fabrika haritasının yenilenmiş versiyonu ile sezona merhaba diyen Warface, özellikle Battle Royale modu için birçok yenilik ve geliştirmeyi oyuncularına sunmuş durumda.



Battle Royale modu, bu güncelleme ile birlikte oyuncularından aldığı geri bildirimleri de göz önünde bulundurarak yepyeni bir kimliğe bürünüyor. Artık 32 kişilik oynanabilen moda, bir de "Çernobil" isimli yeni bir harita da eklenmiş durumda. Hava yardımı, mühimmat çeşitliliği gibi konularda geliştirilen moda Türkçe seslendirme de bu güncelleme ile ekleniyor.



Warface oyuncuları için bir klasik haline gelen Sıralama Maçı Sezonu ve Aylık Klan Savaşları etkinlikleri de güncellenmiş ve zenginleştirilmiş içeriği ile oyuncuları ödüllü bir rekabete davet ediyor.

Özellikle Klan Savaşlarının güncelleştirilmiş hali olan "Elit Lig Dönemi" ile oyuncuları yepyeni bir heyecan ve çok daha prestijli ödüller bekliyor.





