Wall Street Journal'dan Trump'ın Ortadoğu politikasına eleştiri

NEW YORK(AA) - Amerikan Wall Street Journal'ın Yayın Kurulu, kaleme aldığı "Trump'ın İlkel Realpolitiği" başlığıyla kaleme aldığı yazıda, ABD Başkanı'nın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetine yönelik tutumunu ve Suudi Arabistan'a verdiği desteği masaya yatırdı.

Trump'ın, Kaşıkçı cinayetine ilişkin önceki gün yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan Prensi Muhammed bin Selman cinayetten haberdar olabilir de olmayabilir de!" ifadelerine atıfta bulunulan makalede, "Buradaki ünlemin amacını çözemedik, tıpkı çiğ ve ilkel olarak tanımlayabileceğimiz dış politika realpolitiği ile nereye varmaya çalıştığından emin olamadığımız gibi." görüşü paylaşıldı.

Yazıda, Trump'ın açıklamasında Ortadoğu'daki "kanlı gerçeklere" değindiği belirtilerek, "Trump, açıkça görülen gerçeklik ile Amerikan idealizminin arasında bir denge kuramıyor gibi görünüyor." ifadesi kullanıldı.

"Trump'ın da dış politika için ülke içinde müttefiklere ihtiyacı var"

Donald Trump'ın geçen yıl Suudi Arabistan ziyaretinde yaptığı 450 milyar dolarlık ticaret anlaşmalarının ardından Kaşıkçı cinayetine ilişkin böyle bir açıklamada bulunduğuna değinilen yazıda, "Trump'ın bakış açısından bakıldığında, ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarları, silah satışı, petrol ve İran olarak indirgenebilir. Bu aptalca, diyecek başka söz yok." değerlendirmesine yer verildi.

Katar ve Yemen gibi konularda olduğu gibi Muhammed bin Selman'ın ABD'nin Ortadoğu'daki çıkarlarını zaman zaman zora soktuğuna işaret edilen yazıda, "Kaşıkçı cinayetine izin vermemiş olsa bile, Prens Muhammed'in Kaşıkçı'nın kaçırılıp Suudi Arabistan'a getirileceğini bildiği kesin." görüşü belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın Kaşıkçı konusunda daha sert mesajlar vermesinin umut edildiği vurgulanan yazı şu ifadelerle son buldu:

"Her başkan gibi, Trump'ın da zaman zaman zor seçimler gerektiren dış politika için ülke içinde müttefiklere ihtiyacı var ancak (Kaşıkçı cinayetine ilişkin) yaptığı son açıklama ile Trump, Senatör Lindsey Graham ve yeni seçilen Senatör Mitt Romney gibi Ortadoğu politikasının destekçileriyle bile ters düştü."

Trump'ın tepki çeken Kaşıkçı açıklaması

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğunda öldürülmesinden bu yana cinayet konusunda Suudi yönetimine destek çıkan Trump, önceki gün yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan ile ilişkilerinin devam edeceği yönünde mesajlar vermişti.

ABD'nin, Suudi Arabistan'la "sarsılmaz ortaklığını" devam ettirmek istediğini aktaran Trump, "Kongre üyeleri arasında, siyasi ya da başka sebeplerden dolayı farklı bir yöne doğru gitmek isteyenler var ve bunu yapmakta serbestler. ABD'nin güvenliğiyle aynı doğrultuda olduğu müddetçe bana sunulan bütün fikirleri değerlendireceğim." yorumunu yapmıştı.

Muhabir: Dildar Baykan