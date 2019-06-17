Vücudunda yanık oluşan çocuk uçak ambulansla İzmir'e sevk edildi

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de, vücudundan yanık oluşan E.A. (16) Sağlık Bakanlığı'na ait hava ambulansıyla İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.
Edinilen bilgiye göre, aracın balatasına sprey sıkmak isteyen E.A'nın elindeki sprey kutusunun alev alması sonucu vücudunda yanıklar oluştu.
Sağlık Bakanlığı Hava Nakil Koordinasyon Birimi ile irtibata geçilerek talep edilen hava ambulansı Kapadokya Havalimanına iniş yaparak, buraya ambulansla getirilen hastayı alarak, İzmir'e naklini sağladı.
E.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.