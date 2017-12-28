Vücuduna sarılı poşetlerden esrar çıktı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsünde Afgan uyruklu şüphelinin vücuduna sarılı poşetlerde 8 kilo 300 gram esrar çıktı.
Alınan bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, Afgan uyruklu Mehmet Harun Ş'nin durumundan şüphelendi.
Ekiplerce yapılan aramada şüphelinin vücuduna sarılı vaziyette 5 poşet içerisinde 8 kilo 300 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.