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Vücuduna sarılı poşetlerden esrar çıktı

- Kayseri'de yolcu otobüsünde vücuduna sarılı poşetlerde 8 kilo 300 gram esrar taşıdığı belirlenen Afgan uyruklu şüpheli yakalandı

28 Aralık 2017 Perşembe 16:43
Vücuduna sarılı poşetlerden esrar çıktı
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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yolcu otobüsünde Afgan uyruklu şüphelinin vücuduna sarılı poşetlerde 8 kilo 300 gram esrar çıktı.

Alınan bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünü durdurdu. Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, Afgan uyruklu Mehmet Harun Ş'nin durumundan şüphelendi.

Ekiplerce yapılan aramada şüphelinin vücuduna sarılı vaziyette 5 poşet içerisinde 8 kilo 300 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.


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EsrarGözaltıJandarmaOtobüs
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