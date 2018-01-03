banner252
Galeriler Videolar İş İlanları
Genel Asayiş Politika Spor Ekonomi Sağlık Eğitim Bilim, Teknoloji Yararlı Bilgiler Nevşehir

Vücuduna sarılı esrarla yakalanan kadın tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, vücuduna koli bandıyla sarılı 2 kilo 800 gram esrarla yakalanan yakalanan kadın tutuklandı. Kayseri-Malatya karayolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik...

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:42
Vücuduna sarılı esrarla yakalanan kadın tutuklandı
banner230

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, vücuduna koli bandıyla sarılı 2 kilo 800 gram esrarla yakalanan yakalanan kadın tutuklandı.

Kayseri-Malatya karayolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, vücuduna koli bandıyla sarılı 2 kilo 800 gram esrarla yakalanan F.Z, emniyeteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıkça sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Anahtar Kelimeler:
Narkotik Suçla MücadeleKayseriUyuşturucuZanlı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Galeriler Videolar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber50 - Nevşehir Haber

    Sindoma Bilgisayar & Güvenlik Yeni Mahalle Süer Sokak No:47 Nevşehir/Türkiye VD: Nevşehir VN: 51221546628 Mail: haber50@yandex.com

    0(384) 213 19 78

    Haber50 - Türkiye'nin En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim