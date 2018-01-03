Vücuduna sarılı esrarla yakalanan kadın tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, polisin bir yolcu otobüsünde yaptığı aramada, vücuduna koli bandıyla sarılı 2 kilo 800 gram esrarla yakalanan yakalanan kadın tutuklandı.
Kayseri-Malatya karayolunda uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, vücuduna koli bandıyla sarılı 2 kilo 800 gram esrarla yakalanan F.Z, emniyeteki işlemlerinin ardınan adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, savcılıkça sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.