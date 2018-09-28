VSY Biotechnology, yeni ürünlerini bilim dünyasıyla buluşturdu

İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, ESCRS Kongresi’nde yer almalarına ilişkin, "Üstün teknolojiye sahip yepyeni ürünlerimizi bilim dünyasıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa Katarakt Refraktif Cerrahi Derneği tarafından 22-26 Eylül'de Viyana'da gerçekleştirilen 36. ESCRS Kongresi’nde VSY Biotechnology’nin Yönetim Kurulu da yer aldı. Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş ve Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, kongre boyunca uzmanlarla bilgi alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Varlıbaş, “ESCRS Kongresi’nde yer alarak, üstün teknolojiye sahip yepyeni ürünlerimizi bilim dünyasıyla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadesini kullandı.

Uzman ekibi, Ar-Ge’ye yönelik önemli yatırımları ve vizyoner yaklaşımıyla dünya çapında, göz bilimindeki yeniliklerin öncülerinden biri olan VSY Biotechnology'nin, özellikle göz içi lenslerin üretimi konusundaki başarılarıyla dünyada dikkati çektiğini belirten Varlıbaş, şunları kaydetti:

"İstanbul Tuzla’daki Ar-Ge merkezinde dünyadaki birçok yeniliğe imza atan firmamızın Sünizoidal Vision Technology (SVT) üretim tekniği ile ürettiği ve tüm dünyada patent başvurularını tamamladığı Acriva Trinova lensleri, katarakt hastalarının yakın, orta, uzak ve tüm ara mesafeleri gözlüksüz görebilmesini sağlayabiliyor. Göz hekimleri, göz içindeki doğal merceği çıkararak yerine bu lensleri cerrahi yöntemle hastalara implante edebiliyor. Bu yıl göz sağlığı alanında iki önemli patentin de sahibi olduk. Katarakt ameliyatları sırasında göz içi lensin göze kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde enjekte edilerek implantasyonunu sağlayan 'Rotaryjet Preloaded Enjektör' patentlerimizden biri. Rotaryjet Preloaded Enjektör’ün içerisinde göz içi lens bulunuyor. Enjektörün özel tasarımlı lens katlama sistemi sayesinde enjektördeki göz içi lensi, göze kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde implante edilebiliyor. Yeni patent ile ameliyat öncesi göz içi lensi hazırlama aşamasına gerek kalmıyor ve bu süreçte oluşabilecek insan kaynaklı hataların önüne geçilebiliyor. Enjektör sayesinde operasyonun kolaylaştırılması ve operasyon süresinin azaltılması amaçlanıyor."

Varlıbaş, ikinci patentin göz içi lensler için biyo uyumlu malzemeden üretilen yekpare ambalaj sisteminin sterilizasyon özelliği ile öne çıktığını aktararak, kırılarak açılan viral sisteme sahip ambalajlama sisteminin, hekimlerin göz içi lenslerini yine güvenli ve kolay bir şekilde kullanmalarına olanak sağladığını bildirdi.

VSY Biotechnology'nin ortopedi, fizik tedavi ve rehabilitasyon alanına yönelik olarak dünyada yalnızca birkaç firma tarafından üretilebilen sodyum hyaluronat çözeltisi içeren eklem içi enjeksiyonunun üretimini de gerçekleştirdiğini anımsatan Varlıbaş, Ar-Ge merkezindeki uzun çalışmalar sonucunda uluslararası kalite standartlarına sahip çeşitli formlarda Reviscon markalı eklem içi enjeksiyonların da dünyaya ihraç ettikleri ürünler arasında yer aldığını aktardı.





- "Geleceği şekillendirecek alanlarda çok önemli başarılara imza attı"





Dr. Ercan Varlıbaş, inovasyonu ön plana alan, ileri uzmanlık gerektiren, çığır açacak nitelikte ürünleri üreten firmaların başarısının, dünya çapında olumlu yankılar uyandırdığını belirterek, VSY Biotechnology'nin geleceği şekillendirecek alanlarda çok önemli başarılara imza attığını ve bilim dünyası tarafından da ilgiyle karşılandığını bildirdi.

Sürdürülebilir inovatif, yaratıcı, bilimsel, teknolojik çalışmaları uluslararası kongre, sempozyum ve fuarlara katılarak uzmanların yakından incelemelerine olanak sağladıklarını, bu etkinliklerden de her defasında olumlu izlenimlerle döndüklerini kaydeden Varlıbaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"VSY Biotechnology, Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Derneği tarafından düzenlenen ESCRS Kongresi’nde, inovatif lensi Trinova ile katılımcıların beğenisini topladı. Kongre sırasında dünyanın ilk ve tek sinüzoidal yapılı trifokal göz içi lensi AcrivaUD Trinova hakkında Uydu Sempozyumu gerçekleştirdik. 'Trifokal Göz İçi Lens Teknolojisi’ne Yeni Bir Yaklaşım' konulu sempozyumumuzun moderatörlüğünü İtalya’dan Dr. Roberto Belluci ve Slovenya’dan Dr. Marko Hawlina üstlendi. Hollanda’dan Dr. Ruth Rapid, Japonya’dan Dr. Minoru Tomita, Polonya’dan Dr. Ewa Mrukva ve Belçika’dan Dr. Johan Blanckaert konuşmacılar arasında yer aldı. Göz hekimleri, sempozyumda, AcrivaUD Trinova’yla ilgili bilimsel ve teknik yönden bilgi, deneyim ve klinik uygulama sonuçlarını paylaştılar. VSY Biotechnology standında da stant konuşmaları gerçekleşti. İtalya’dan Dr. Giacomo Savini, Çek Cumhuriyeti’nden Dr. Pavel Stodulka, Slovenya’dan Dr. Petra Schollmayer, İsviçre’den Dr. Jerome Bovet ve Slovakya’dan Dr. Pavol Vessely kongre süresince, Trinova göz içi lens deneyimlerini ve klinik sonuçlarını aktardılar. ESCRS’ye Belçika’dan katılan Dr. John Blanckaert sempozyum dışında özel bir bildiride de yer alarak yeni trifokal göz içi lensi Trinova teknolojisine yönelik özel çalışmalarını sundu. Bu özel oturumda Trinova lensinin üstün özelliklerini ve deneyimlerini dinleyicilere anlattı. Uydu Sempozyumu’nda ve Trinova ile ilgili diğer kongre oturumlarında Trinova’nın başarısı bir kez daha teyit edilmiş oldu."

Varlıbaş, oftalmoloji alanında dünyanın en önemli etkinliklerinden biri olan ESCRS Kongresi’nde yer alarak, üstün teknolojiye sahip yepyeni ürünleri bilim dünyasıyla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bilimsel ve teknik çalışmalarımıza ve ürünlerimize yönelik ilgi, önümüzdeki dönemlerde de yön verici proje ve çalışmaları sürdürmemiz yönünde bizi motive etti. VSY Biotechnology’nin bu başarısı, Türkiye’nin katma değer üretme yolunda önünün açık olduğunu ve dünya klasmanında daha üst liglerde yer alacağını gözler önüne serdi. Bağımsız araştırma şirketi Market Scope verilerine göre, VSY Biotechnology, küresel göz endüstrisinde ilk 10 firma içinde bulunuyor. 2022 vizyonumuzda uzun vadede ise dünyanın ilk 5 şirketi arasına girmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.