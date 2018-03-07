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VSY Biotechnology, istihdamda eşitliği destekliyor

- Çalışanlarının yüzde 51'i kadınlardan oluşan VSY Biotechnology, eşitlikçi istihdam yapısıyla örnek oluyor

07 Mart 2018 Çarşamba 15:57
VSY Biotechnology, istihdamda eşitliği destekliyor
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İSTANBUL (AA) - Çalışanlarının yüzde 51'i kadınlardan oluşan VSY Biotechnology, eşitlikçi istihdam yapısıyla örnek oluyor.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 300 çalışanı bulunan şirket, Türkiye ortalamasının üzerindeki kadın istihdam oranıyla dikkati çekiyor.

Üst düzey yönetici kadrosundaki iki isimden birinin de kadın olduğu şirketin çalışanlarının yüzde 51'i kadınlardan oluşuyor. VSY Biotechnology'de en fazla kadının bulunduğu bölüm yüzde 63 ile üretim bölümü olurken, diğer departmanlarındaki istihdam sayısında ise yine eşitlikçi bir yapı söz konusu.

VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, temel insan haklarından birinin çalışma hakkı olduğunu belirterek, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan önemli etkenlerden birinin kadının ücretli çalışmaya katılımı olduğunu ifade etti.

Kadın ve erkeğin ortak çalışmasının başarıyı getireceğini vurgulayan Göktekin, "Farklı bakış açıları zenginliktir. Herhangi bir çalışmayı erkek ve kadın bakış açılarıyla değerlendirmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
VSY Biotechnology
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