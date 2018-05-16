Voleybol turnuvasına katılan öğrenciler, Çanakkale'yi gezdi

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Liselerarası Voleybol Turnuvası'na katılan öğrenciler, Çanakkale'yi gezdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 210 öğrenci ve beraberindeki öğretmenler, Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından Çanakkale'yi gezmeye gönderildi.

Çanakkale turuna 57. Alay gezisiyle başlayan öğrenciler, burada mühimmat depoları ve bataryaları ziyaret etti.

18 farklı okuldan geziye katılan öğrenci ve öğretmenler Soğanlı Dere ve Kanlı Dere Şehitlikleri'ni de ziyaret etti. Öğrenciler daha sonra Seddülbahir ve Şehitler Anıtını gezdi.

Son olarak Gelibolu Yarımadası'na geçen öğrenciler burada bulunan kitabeleri ve savaşın izlerini inceledi.

Çanakkale gezisi sonrasında Sivas'a dönen öğrenciler, Başkan Sami Aydın'ı makamında ziyaret ederek gezi programı için teşekkür etti.

