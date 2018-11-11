Voleybol: 1. Lig Erkekler

- Sorgun Belediyespor: 3 - TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik: 1

Voleybol: 1. Lig Erkekler
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YOZGAT (AA) - Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, deplasmanda karşılaştığı TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik takımını 3-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Torul Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maçta iyi başlayan Sorgun Belediyespor, ilk 2 seti 25-22 üstünlükle tamamladı.

Üçüncü seti ev sahibi TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik 25-17 önde tamamlayarak durumu 2-1 yaptı.

Maçın dördüncü setinde ise oyuna ağırlığını koyan Sorgun Beyediyespor, 25-17 önde tamamlayarak maçı 3-1 kazandı.

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