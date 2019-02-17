Voleybol: 1. Lig Erkekler

YOZGAT (AA) - Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, Erzurum deplasmanında Palandöken Belediyespor’a 3-2 yenildi.

Recep Tayyip Erdoğan kapalı spor salonunda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 25-23 kazandı.

İkinci sete iyi başlayan Palandöken Belediyespor 25-22 kazanarak durumu eşitledi. Üçüncü seti de 25- 22 kazanan ev sahibi ekip üstünlüğü sağlarken dördüncü seti 25-16 kazanan konuk ekip tekrar eşitliği sağladı.

Son seti 15-9 kazanan Palandöken Belediyespor sahadan 2 puanla ayrılırken, Sorgun Belediyespor aldığı 1 puanla, lig sıralamasında ikinci sıraya yükseldi.

Ligin ikinci yarısında evinde oynadığı üç maçı kaybeden Yozgat temsilcisi, bu kez Gümüşhane temsilcisini 3-1 geçerek, evinde ilk galibiyetini aldı.

Sorgun Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk setini ev sahibi Sorgun Belediyespor 25-15 kazandı. Maçın ikinci setini 25-21 kazanan ev sahibi Sorgun Belediyespor, 3. seti 25-23 kaybetti.



Maçın 4. setini 25-20 kazanan Sorgun Belediyespor sahadan 3 puanla ayrıldı.



Karşılaşmayı Sorgun Kaymakam Mustafa Altınpınar, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, eski Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve çok sayıda sporsever izledi.