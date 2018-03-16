Vodafone'lular kontrat düşünmeden tarife değiştirebilecek

İSTANBUL (AA) - "Vodafone Uyumlu Tarife" kullanıcıları, kontrata bağlı kalmadan istedikleri zaman tarifeler arasında özgürce değişiklik yapabiliyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, faturalı aboneleri için geliştirdiği "Vodafone Uyumlu Tarifeler"i hızla değişen dünyada aynı hızla değişen müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yenilemeye devam ediyor.

Geçen yıl Türkiye'de bir ilk olan "biriktirme" seçeneğiyle birlikte sunulan "Vodafone Uyumlu Tarifeler", şimdi de "cezasız tarife değişikliği" özelliğiyle abonelere kontrata bağlı kalmadan istedikleri zaman tarifeler arasında özgürce değişiklik yapma imkanı veriyor. Böylece, hayatın hızla akan ve sürekli değişen temposunda aboneler tarifelere değil, tarifeler abonelere uyum sağlıyor.

Vodafone'un yeni kampanyası kapsamında "Uyumlu Tarifeler"e gelen abonelere 12 ay boyunca ayda ek 1 GB mobil internet hediye ediliyor. Bu kampanyadan, son 30 günde numara taşımayla, yeni hat alarak ya da faturasız hattan faturalı hatta geçişle gelenler ve 12 ay kalma sözü verenler faydalanabiliyor. Numara taşıma veya yeni hat satın alarak "Vodafone Uyumlu Tarifeler"e geçmek isteyenler, Vodafone Cep Merkezleri'ne bizzat başvurabiliyor.





- "Yenilikçi çözümler sunmayı sürdüreceğiz"







Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, faturalı abonelere mobil iletişim ihtiyaçlarını karşılayacak akıllı seçimler sunmaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, odağına müşteri memnuniyetini yerleştirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde abonelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya özen gösteriyoruz. Hızla değişen dünyamızda müşterilerimizin de aynı hızla değişen ihtiyaçlarını anlıyor ve bu ihtiyaçlara yönelik çözümler sunuyoruz. Faturalı portföyümüz 'Vodafone Uyumlu Tarifeler'in 'cezasız tarife değişikliği' özelliğiyle abonelerimize ihtiyaçlarına göre alt ya da üst tarifeye cezasız geçme imkanı veriyoruz. Bu tarifelerle birlikte abonelerimizin, kontratlarına bağlı kalmadan gönül rahatlığıyla iletişim kurmasını hedefliyoruz. Vodafone Türkiye olarak, abonelerimizin iletişim ihtiyaçlarını uçtan uca karşılarken, onlara hayatı kolaylaştıran yenilikçi çözümler sunmayı sürdüreceğiz."



