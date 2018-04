Vodafone’lular ev internetini cep telefonlarında da kullanabilecek

İSTANBUL (AA) - "Vodafone Evde, Ev İnternetiniz Cebinizde" kampanyasıyla, Vodafone müşterileri ev internetindeki kotadan her ay 8 GB'a kadar datayı ücretsiz olarak cep telefonlarında da kullanabilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni ev interneti kampanyasıyla müşterilerine her an her yerde internete eriştirmeye devam ediyor.

Günlük yaşamında interneti yoğun kullanan aboneler için tasarlanan ve sektörde bir ilk olan yeni “Vodafone Evde, Ev İnternetiniz Cebinizde” kampanyasıyla, Vodafone müşterileri ev internetindeki kotadan her ay 8 GB’a kadar datayı ücretsiz olarak cep telefonlarında da kullanabilecek.

Data aktarımının ayda 2 kere günlük 4 GB olarak gerçekleştiği kampanyayla Vodafone’lular, ev internetlerini cep telefonlarına da taşıyabilecek.

Mayıs sonuna kadar geçerli olacak "Vodafone Evde, Ev İnternetiniz Cebinizde" kampanyasından faydalanmak isteyen müşteriler, Vodafone Yanımda uygulamasından "GUNLUK 4GB" yazıp 7000’e SMS atarak ya da 0850 542 0 542 no’lu telefonu arayarak faydalanabilecek.







- "Evde sunduğumuz internet keyfini dışarıda da yaşama imkanı sağlıyoruz"

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, bireylerin ve hanelerin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirterek, Vodafone'un müşterilerinin kesintisiz internet ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı teklifler geliştirmeye devam ettiğini bildirdi.

Bu doğrultuda, sürekli internete bağlı olmak, evde ve sokakta kesintisiz internet deneyimi yaşamak isteyen müşteriler için yeni bir ev interneti kampanyası geliştirdiklerini aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Sektörde bir ilk olan yeni ‘Vodafone Evde, Ev İnternetiniz Cebinizde’ kampanyamızla müşterilerimize evlerinde sunduğumuz internet keyfini dışarıda da yaşama imkanı sağlıyoruz. Böylece, hiçbir yerde internetsiz kalmadıkları gibi, ev internetini ister evde ister dışarıda cep telefonlarından GB’larının hakkını vererek kesintisiz kullanabiliyorlar. Ücretsiz sunduğumuz bu hizmetle müşterilerimiz ayda 8 GB’a kadar ev internetini cep telefonlarında da kullanabiliyorlar. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve servisler sunmaya devam edeceğiz."