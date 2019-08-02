Vodafone’lular Atlasglobal Hava Yolları ile indirimli uçacak

İSTANBUL (AA) - Vodafone, seyahat planı yapan müşterileri için Atlasglobal Hava Yolları ile iş birliğine gitti.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, “Dijitalleşmenin öncü operatörü” olma vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, dijital iş ortaklıklarıyla müşterilerine farklı deneyimler sunmaya devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketlerinden Atlasglobal ile iş birliğine giden Vodafone, seyahat planı yapan müşterilerine özel bir indirim kampanyası başlattı.

Bu kapsamda Vodafone’lular, Atlasglobal’de bayram ve yılbaşı tatilleri dahil 1 Eylül 2019’dan 30 Mart 2020’ye kadar olan seyahatlerinde her yöne uçuşlarda sınıf farkı olmaksızın yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecek.

Kampanyadan yararlanmak isteyen Vodafone müşterileri, ağustos ayı boyunca Vodafone Yanımda uygulaması içinde yer alan Avantaj Cepte platformundan indirim kodu alabilecek. Vodafone’lular, aldıkları bu indirim kodunu kullanarak, biletlerini Atlasglobal’in internet sayfasından (www.atlasglb.com) alabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:

"Vodafone olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak kampanyalar sunmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin önde gelen hava yolu şirketlerinden Atlasglobal ile yaptığımız iş birliğiyle, müşterilerimize yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde indirimli uçuş keyfi yaşatıyoruz. Vodafone’lular, ağustos ayı boyunca 1 Eylül 2019’dan 30 Mart 2020’ye kadar olan seyahatlerinde her yöne uçuşlarda sınıf farkı olmaksızın Atlasglobal’de yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilecek. Vodafone olarak, müşterilerimizin beklentilerine uygun yenilikçi kampanyalar sunmaya devam edeceğiz.”





- 35 ülkede 50’den fazla noktaya uçuş





Türkiye’de “Tarifesiz İç Hat ve Dış Hat Uçuşlarda Yolcu ve Kargo Taşımacılığı” gerçekleştirmek üzere 2001 yılında kurulan Atlasglobal, 2004 yılında iç ve dış hat tarifeli uçuşlarına başladı.

Yolcularına uluslararası kalite ve konfor standartları sunan Atlasglobal, Türkiye’de IOSA sertifikalı ilk IATA üyesi özel havayolu oldu. Bugün 35 ülkede 50’den fazla noktaya uçan Atlasglobal, Türkiye içinde ve Asya, Rusya, BDT Bölgesi, Orta Doğu ve Avrupa’ya tarifeli uçuşlar gerçekleştiriyor.