Vodafone'dan İstanbul Maratonu'nun 40'ıncı yılına özel indirim ve fırsatlar

İSTANBUL (AA) - Vodafone, bu yıl 7'nci kez ismini vereceği İstanbul Maratonu’nun 40’ıncı yılına özel marka indirim ve fırsatları sunuyor.

Vodafone açıklamasına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone'un isim sponsorluğunda 11 Kasım Pazar günü "Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul" sloganıyla düzenlenecek Vodafone 40. İstanbul Maratonu kapsamında Vodafone’lular, Kasım ayı boyunca, adidas, Pinkberry, Juico, Dem Cafe, Parantez, Ops Passage, Baltazar, Genius Coffee, LOL Coffee Roasters, Ma’na Karaköy, Federal Coffee gibi markalarda ve n11.com alışveriş sitesinde özel indirim ve fırsatlardan yararlanabilecek.

Alışveriş tutkunu Vodafone’lular, maratona özel indirim ve fırsatlardan faydalanabilecek. Buna göre, Vodafone’lulara adidas’ın "Koşu2 (Running) kategorisinde geçerli olmak üzere tüm ürünlerinde yüzde 15 indirim sunulacak. Ayrıca, n11.com’da Kulaklık ve Ses Sistemleri ürün gruplarında 50 TL ve üzeri alışverişlerde yüzde 5 indirim sağlanacak. Aynı zamanda, n11.com’un "Yılın Alışveriş Günü 11.11" kampanyasında geçerli 200 TL ve üzeri alışverişlerde 22 TL indirim kuponu verilecek.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu’na özel olarak, Pinkberry’den herhangi bir boy frozen yoğurt alan tüm Vodafone’lulara küçük boy frozen yoğurt hediye edilirken, Kanyon, Akasya ve Maslak Orjin şubelerinde tüm Juico ürünlerinde yüzde 20 indirim yapılacak. Bu kampanyalardan yararlanmak için PINKBERRY ya da JUICO yazıp 6666’ya SMS göndermek ya da Avantaj Cepte mobil uygulamasını kullanmak yeterli olacak.





-40 yılın hatrına kahvede indirim





Vodafone’un marka indirimleri kahveseverleri de sevindirecek. Yolu Karaköy’den geçen tüm Vodafone’lular, Dem Cafe, Ops Passage, Genius Coffee, LOL Coffee Roasters ve Federal Coffee isimli mekanlardan bir kahve aldıklarında ikincisini bedava alabilecek. Parantez, Baltazar ve Ma'na Karaköy isimli mekanlarda ise kahvelerini yüzde 10 indirimli içebilecekler.



Vodafone’un marka indirim ve fırsatlarından yararlanmak için Avantaj Cepte ya da Vodafone Yanımda mobil uygulamaları kullanılabilecek. Vodafone 40. İstanbul Maratonu hakkında ayrıntılı bilgi için www.maraton.istanbul adresi ziyaret edilebilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone olarak, maratonun 40 yıllık tarihinde rol oynamaktan ve markanın maraton ile özdeşleşmiş olmasından gurur duyduklarını belirtti.

Bu etkinliği 7 yıldır büyük bir heyecanla desteklediklerini vurgulayan Aksoy, "Vodafone İstanbul Maratonu’nu aynı zamanda bir şehir festivali olarak da konumlandırıyoruz. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da maraton parkurunda özel aktivite alanları oluşturarak müşterilerimize yönelik etkinlikler düzenleyeceğiz ve marka indirimleri sunacağız. Vodafone İstanbul Maratonu’na tüm İstanbulluların katılımını ve desteğini bekliyoruz. Herkesi kendileri için küçük de olsa bir şey yapmaya, daha sağlıklı bir yaşam için koşmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.





