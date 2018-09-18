İSTANBUL (AA) - Vodafone, yeni kampanyası "Evde İnternet" ile müşterilerine ilk 3 ay içinde taahhütlerini iptal etmeleri durumunda cayma bedeli ödememe hakkı sunuyor.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren şirket, evde ailesi ile internet keyfi yaşamak isteyen müşterileri için yeni bir kampanya geliştirdi.

"Vodafone Evde İnternet" kampanyası kapsamında, 24 ay taahhütle ev interneti alan müşteriler, ilk 3 ay içinde taahhütlerini iptal etmeleri durumunda cayma bedeli ödemeyecek.

Müşteriler, 100 megabite varan hızlarda limitsiz fiber ev interneti içeren "Vodafone Evde İnternet" paket seçeneklerinden ayda 49,90 liradan başlayan fiyatlarla faydalanabiliyor. Kampanya, 3 ay sürecek.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, bireylerin ve hanelerin dijitalleşmesine önem verdiklerini belirtti.

Vodafone olarak, müşterilerin ev interneti ihtiyaçlarına yönelik uygun fiyatlı teklifler geliştirmeye ve deneyimde farklılaşmaya devam ettiklerini vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda, müşterilerimiz için yeni bir ev interneti kampanyası geliştirdik. Bu kampanyamızla, 24 ay taahhütle Vodafone Evde İnternet alan müşterilerimiz, ilk 3 ay içinde taahhütlerini iptal etmeleri durumunda cayma bedeli ödemiyor. Vodafone Evde İnternet ürünümüze duyduğumuz güvenle, müşterilerimize evde internet keyfini aileleri ile herhangi bir memnuniyetsizlik endişesi olmadan yaşama ayrıcalığı sağlıyoruz. Vodafone olarak, müşterilerimizi geleceğin heyecan verici dünyasına hazırlayacak ayrıcalıklı ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz."