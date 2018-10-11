Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect'ten kız çocuklarına destek

İSTANBUL (AA) - Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect, dünyanın 25 ülkesinde 13 ila 19 yaş arası genç kızların mobil teknolojilere nasıl eriştiklerini ve bu teknolojileri nasıl kullandıklarını ortaya koyan "Real Girls, Real Lives, Connected" adıyla kapsamlı bir rapor yayımladı.

Vodafone'dan yapılan açıklamada, 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü dolayısıyla yayımlanan rapordaki detaylara yer verildi.

Rapora göre, söz konusu ülkelerde cep telefonu sahibi olan erkek çocukların oranı kız çocuklarının 1,5 katı olurken, akıllı telefon sahibi erkek çocukların oranı kız çocuklarının 1,3 katına ulaşıyor.

MIT D-Lab danışmanlığında hazırlanan raporda, toplumsal ön yargılar ve diğer engeller nedeniyle kız çocuklarının mobil teknolojilere erişim ve bu teknolojileri kullanma konusunda erkek çocuklarına göre daha katı kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.

Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect ayrıca, raporun sonuçlarından yola çıkarak, 8 ülkede 7 milyon korunmasız kız çocuğunun mobil teknolojilerin gücüyle desteklenmesi için harekete geçti. Bu doğrultuda farklı iş ortakları ve fon sağlayıcılar ile birlikte çalışan Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect, 5 yılda 25 milyon dolara yakın fon yaratılmasını hedefliyor. Hedeflenen toplam katkının 5 milyon dolarlık kısmını Vodafone Grup Vakfı sağlayacak.





- Cep telefonunu ödünç alıyorlar





Rapora göre, gelişmekte olan ülkelerde kız çocuklarının mobil telefonlara erişimi beklenenden yüksek. Araştırmaya katılan kız çocuklarının yüzde 44’ü bir cep telefonu sahibi iken, yüzde 52’den fazlası mobil erişim için bir cep telefonu ödünç almak zorunda kalıyor. Raporda, cep telefonları sayesinde kız çocuklarının kendilerini daha bağlantılı hissettikleri (yüzde 50), eğitime erişim sağladıkları (yüzde 47), daha az sıkıldıkları (yüzde 62), kısıtlı bilgiye daha fazla eriştikleri (yüzde 26) ve öz güvenlerinin arttığı (yüzde 20) belirtiliyor.



Kız çocuklarının cep telefonlarına erişimi ve bu telefonları kullanım oranı, kız çocuklarının erkek çocuklarla aynı özgürlüklere sahip olmasını engelleyen negatif toplumsal normlar nedeniyle ciddi biçimde kısıtlanıyor. Araştırmaya katılan erkek çocuklarının üçte ikisinden fazlası (yüzde 67) bir cep telefonuna sahip olduğunu belirtirken, bu oran kız çocuklarında yüzde 44’te kalıyor. Diğer yandan, erkek çocuklarının sadece yüzde 28’i cep telefonunu ödünç alırken, bu oran kız çocuklarında yüzde 52’ye çıkıyor.

Nijerya, Malavi ve Tanzanya gibi ülkelerde, erkek çocukları cep telefonlarını WhatsApp ve Facebook’ta gezinmek, internette haber taramak ya da iş bulmak gibi çok yönlü amaçlarla kullanabilirken, kız çocukları yalnızca ebeveynlerini aramak ya da hesap makinesini kullanmak gibi daha az teknoloji okuryazarlığı gerektiren ve daha basit gündelik işler için cep telefonu kullanabiliyor.

Hindistan ve Bangladeş gibi ülkelerde ise toplum, cep telefonu kullanırken görülen kız çocuklarına negatif tepki gösteriyor ve bu tepkinin bir sonucu olarak, ebeveynler kız çocuklarının mobil cihazlara erişimini yasaklayabiliyor.



Genel olarak bakıldığında, mobil cihazlara erişim konusunda kız çocuklarının önündeki en büyük engel ebeveynlerin güvenlik endişesi (yüzde 47), erkek çocukların önündeki en büyük engel ise maliyet (yüzde 60) oluyor.





- 5 maddelik manifesto







Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect, rapordan hareketle, teknoloji ve kalkınma alanında faaliyet gösteren kuruluşlara, kız çocuklarının mobil teknolojilere erişimini engelleyen toplumsal baskıların tanınması ve savunmasız durumdaki bu çocukların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik mobil ürün ve hizmetler geliştirilmesi yönünde çağrıda bulundu.

Bu kapsamda, "Kız Çocukları ve Mobil Cihazlar" konulu 5 maddelik bir manifesto da yayımlayan Vodafone Grup Vakfı ve Girl Effect, ilgili sektörleri, mobil cihaz kullanımındaki cinsiyet uçurumuna bütünsel bir çözüm bulunması, dijital çağ okuryazarlığının yeniden yazılması, online ortamda korunmaya yönelik tasarımlar geliştirilmesi, hem erkek çocukların hem de yetişkin erkeklerin çözümün bir parçası haline getirilmesi ve kız çocuklarına yeni dijital ufuklar kazanma ve birlikte yaratma konularında destek verilmesi için harekete geçmeye davet etti.





- "Kız çocukları ihmal ediliyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Grup Vakfı Direktörü Andrew Dunnett, kız çocuklarının ihmal edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Pek çok ülkede mobil teknolojilere erişim kız çocuklarının sağlığı, eğitimi ve gelişimi açısından önem taşıyor. Kız ve erkek çocukların mobil teknolojilere eşit erişime sahip olmadıklarını görüyoruz. Bu gerçekle yüzleşmeli ve kız çocuklarına sahip çıkarak ihtiyaçlarını karşılayacak ürün ve hizmetler geliştirmeliyiz. Bu raporla, teknoloji ve kalkınma alanında faaliyet gösteren kuruluşlar nezdinde farkındalık yaratarak ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olarak Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne yönelik somut adımlar atılmasını hedefliyoruz."

Tüm dünyada teknolojinin gücüyle fark yaratmayı hedefleyen Vodafone Grup Vakfı, sağlık, eğitim ve afet yardımı gibi alanlarda teknolojiden yararlanarak toplumsal fayda sağlamaya odaklanan projelere destek veriyor. Vodafone'un faaliyet gösterdiği ülkelerde pek çok global ve lokal sosyal yatırım projesine imza atan Vodafone Grup Vakfı, bugüne kadar hamile kadınlara yönelik acil ulaşım hizmeti, obstetrik fistül hastası kadınlar için ameliyat desteği, kadınlar için doğum öncesi ve sonrası sağlık hizmetleri, HIV pozitif anneler ve çocukları için test ve tedavi hizmetleri gibi çeşitli programlarla 800 bini aşkın kadın ve kız çocuğunun hayatına dokundu.

