Vodafone genç oyunseverleri MSI 2019 finaline götürecek

İSTANBUL (AA) - Vodafone, "Gamer Paketi" kullanıcıları arasında düzenlenen ve nisan sonuna kadar sürecek yarışmayı kazanan 2 talihliyi uluslararası en büyük League of Legends turnuvalarından biri olan Mid Season Invitational (MSI) 2019'a götürecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de esporun gelişimine destek vermeyi hedefleyen şirket, gençlik markası Vodafone FreeZone ile tutku alanı oyun olan gençlere ulaşmaya devam ediyor.

Vodafone’un "Gamer Paketi" kullanıcıları arasında düzenlenen ve nisan sonuna kadar sürecek yarışmayı kazanan 2 talihli, ünlü yayıncı İslam (Rammus53) Ekşioğlu ile birlikte, uluslararası en büyük League of Legends turnuvalarından biri olan MSI 2019 yarı final ve final karşılaşmalarını Taipei’de izleme şansı elde edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, Vodafone FreeZone olarak, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürdüklerini belirterek, "Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne isim sponsoru olmamızla birlikte esporseverlerin ve oyuncuların bu tutkularını en üst seviyede yaşayabilmelerine olanak sağlıyoruz." ifadesini kullandı.

Aksoy, "Gamer Paketleri" ile internetten yemeyen YouTube’un yanı sıra her ay efsane hediyeler kazanma şansı vererek gençlerin oyun deneyimini sınırsız yaşamalarını hedeflediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi'ne özel faydalar ve içerikler ile oyuncuların vadi dünyasına daha fazla dahil olmasını sağlamak istiyoruz. Yeni kampanyamızla genç oyunseverlere MSI 2019 finallerini Tayvan'da izleme şansı veriyoruz. Vodafone FreeZone olarak, tutku alanı espor olan gençlere destek olmaya devam edeceğiz."

League of Legends'da sezon ortası dönemin en büyük heyecanlarından biri olan MSI turnuvası, 2015 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen ve dünya şampiyonasından sonra Riot Games tarafından sunulan ikinci büyük turnuva olarak değerlendiriliyor. Tüm bölgelerin mevsim şampiyonlarının katılımıyla düzenlenen turnuva, bu yıl da ön eleme ve grup aşaması olmak üzere 2 bölümden oluşacak.

1 Mayısta ön eleme aşaması ile başlayacak olan turnuvaya Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi'ni kazanan takım da katılma hakkı kazanacak ve ön elemeleri geçmesi halinde, gruplara ve sonrasında yarı finallere kalacak. Turnuva, yarı finallere kadar Ho Chi Minh şehrinde devam edecek. Taipei şehrinde düzenlenecek olan yarı final ve final karşılaşmaları ise 17-19 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.



