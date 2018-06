İSTANBUL (AA) - Vodafone Türkiye'nin gençlik markası Vodafone FreeZone'un desteğiyle, 25. İstanbul Caz Festivali kapsamında bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek "Gece Gezmesi", yarın akşam Kadıköy ve Moda'da çeşitli mekânlarda gerçekleştirilecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, Vodafone, 2010 yılından bu yana resmi iletişim sponsoru olduğu İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) etkinliklerini desteklemeye devam ediyor.



"Gece Gezmesi" etkinliği, yarın akşam Kadıköy ve Moda'da çeşitli mekânlarda gerçekleştirilecek. Anadolu yakasında kesintisiz müzik keyfi yaşatacak "Gece Gezmesi", İstanbullulara alternatif müzik sahnesinin, bağımsız ve güncel müziğin en yeni ve en iyi örneklerini sunacak.





- Vodafone FreeZone'dan aktivasyon oyunu





Vodafone FreeZone'da "Gece Gezmesi" süresince düzenleyeceği aktivasyon oyunuyla etkinliğe heyecan katacak. "Vodafone FreeZone Stüdyo Caz Maratonu" konseptiyle düzenlenecek oyun kapsamında, "Gece Gezmesi" sırasında dağıtılacak Vodafone FreeZone Gece Gezmesi broşürleri üzerindeki tüm işaretli mekânlara gidip FreeZone damgası ile haritayı tamamlayan ve Vodafone FreeZone YouTube kanalını takip eden kişiler, festival kapsamında bir İKSV etkinliğine ücretsiz çift kişilik bilet kazanma şansı yakalayacak.



Bu yılki "Gece Gezmesi" etkinliğinde Ahmedowsky Trio, Ahmetjah Meets Ladies On Records, Al’York, Ati ve Aşk Üçgeni, Cevdet Erek, Dolu Kadehi Ters Tut, Dub Again, Focan & Bıyıkoğlu Organic Quartet, Islandman, Kalben, Kim Ki O, Klan, Melike Şahin, Nilipek, Ozoyo, Selim Selçuk "Miles Kuçles", Selin Sümbültepe, Sibel Demir Quintet, So Duo ve Dostlar, Takidum, Taner Öngür & 43,75 ve Yüzyüzeyken Konuşuruz gibi bağımsız sahnenin heyecan verici ve alternatif isimleri yer alacak.

Festival içinde festival deneyimi yaşatacak Gece Gezmesi etkinliği, Club Quartier, All Saints Moda Kilisesi, Moda Kayıkhane, Moda Sahnesi, Baba Sahne, Ağaç Ev Kadıköy, KargArt, Bant Mag. Havuz/BİNA gibi Kadıköy’ün sevilen mekânlarına yayılacak. Saat 19.00 itibarıyla başlayacak etkinliğin biletleri İKSV Ana Gişe ve Biletix'ten alınabiliyor.





- İstanbul caza doyacak





İKSV'nin düzenlediği ve 26 Haziran başlayıp 17 Temmuz'a kadar sürecek olan 25. İstanbul Caz Festivali, 27 mekânda 250'yi aşkın yerli ve yabancı sanatçının ağırlanacağı 50'nin üzerinde konserle bu yaz da İstanbulluları caz müziğinin efsaneleri ve yeni projeleriyle buluşturacak.

Festival programına resmi web sitesi "caz.iksv.org"un yanı sıra Vodafone'un katkılarıyla yenilenen "İKSV Mobil" uygulamasından da erişilebiliyor.