Vodafone Akıllı Köy'de Dünya Kadınlar Günü kutlandı

İSTANBUL (AA) - Vodafone ve TABİT iş birliğiyle Aydın’da hayata geçirilen Vodafone Akıllı Köy’ün kadınları, çevre ilçelerden gelen kadınlarla birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Vodafone’un TABİT iş birliğiyle Aydın’ın Koçarlı İlçesi’ne bağlı Kasaplar Köyü’nde hayata geçirdiği Vodafone Akıllı Köy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yaklaşık 400 kadını ağırladı.

Koçarlı Belediyesi ve Koçarlı Kaymakamlığı kadın çalışanlarının yanı sıra Nazilli, Germencik, İncirliova Belediyeleri ve çevre köylerden kadın çiftçilerin, ilçe tarım çalışanlarının ve ilçede görev yapan öğretmen ve hemşire kadınların katılımıyla gerçekleşen tam günlük etkinlikte, Vodafone Akıllı Köy’de düzenlenen eğitimlere katılan kadınların başarı hikayelerinden örnekler paylaşıldı.

Koçarlı Belediye Başkanı Mutlu Öztürk, Germencik Belediye Başkan Yardımcısı Adem Toy, Nazilli Belediyesi Özel Kalem Müdürü Engin Tulumbacı ve TABİT Kurucu Ortağı Tülin Akın’ın açılış konuşmalarıyla başlayan etkinlikte Adnan Menderes Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Şakiroğlu da “Duygu Yönetimi ve Sağlıklı Aile” konulu bir seminer verdi.

Halk eğitim öğretmenlerinin Vodafone Akıllı Köy’de ev ev dolaşıp kadınların eğitimlere katılımını nasıl teşvik ettiklerini, gözlemlerini ve elde edilen başarıları anlattıkları etkinlikte, Kasaplar Köyü’nün kadınları da köyleri ve kendileri için Vodafone Akıllı Köy’ün sunduğu katkıları, hayatlarının nasıl değiştiğini, beklenti ve umutlarını aktardı.

Vodafone Akıllı Köy’de düzenlenen atölye çalışmalarında bugüne kadar 200’e yakın kadına marul yetiştiriciliği, okuma yazma, biçki dikiş, sosyal medya, sahada iyi tarım uygulama ve seracılık konularında eğitimler verildi. Eğitimlerden, Soma ve Çivril’den gelen kadınlar da yararlandı. Vodafone Akıllı Köy’de düzenlenen Dünya Kadınlar Günü etkinliği, saha gezisi, halk oyunları gösterisi ve canlı müzik ile sona erdi.





- Vodafone Akıllı Köy’de eğitim alan kadınlar





Vodafone Akıllı Köy’de eğitim alan kadınlardan Pervican Çatal, marul yetiştiriciliği konusunda eğitim aldıklarını, seraları Vodafone Akıllı Köy'ün kurduğunu belirterek, "Seraların içinde sulama otomasyonları var. Seramızın toprak sıcaklığını, nemini cep telefonumuzdan kontrol edebiliyoruz. Ayrıca sulama ihtiyacı var uyarısı geliyor. Seraya hiç gitmeden evden suyu akıllı telefonum ile açıp kapayabiliyorum. Ürünlerimizi iyi tarım uygulamaları ile yetiştirdiğimiz için satışta hiç sorun yaşamıyoruz. İki ayda marulları yetiştirerek sattım ve uzun zamandır mutfağıma yaptırmak istediğim mutfak dolaplarını yaptırdım. Bu yıl daha geniş bir alanda marul üretimine devam edeceğim.” ifadelerini kullandı.

Nurcan Çatal ise marul yetiştirmeyi öğrendiğini aktadarak, Çukurova Üniversitesi Gıda Fakültesi’ni kazanan kızının eğitim giderlerini düşünmesine gerek kalmadığını, kızı okulu bitirip gelince işleri çok daha büyütebileceklerini düşündüğünü kaydetti.

Hatice Yaman da “İki aylık bir sürede yetiştirdiğim marullarla evimin içindeki tavanı yaptırdım. Ayrıca bahçede olan tuvaletimi evin içine aldım. Yıllardır hayallerimde bu vardı. Gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.” değerlendirmesinde bulundu.

Cemile Işık, “Marullardan kazandığım parayla evimin balkonunu istediğim şekilde yaptırdım. Çok güzel oldu. Şimdi hem tarımsal üretim yapıyorum hem de Vodafone Akıllı Köy’de düzenlenen dikiş nakış kursunda eğitimler alıyoruz. Bu eğitimler sayesinde Denizli’den bir firma ile anlaştık. Evde hem ev işlerini yapıp hem para kazanabiliyorum. Kazandığım para ile önceliğim çocuklarımı okutmak.” ifadelerini kullandı.

51 yaşındaki Elif Karapınar ise okuma yazma bilmediğini, Vodafone Akıllı Köy’de okuma yazma kursu düzenleneceğini duyunca hemen kayıt olduğunu anlatarak, "Yaşım dolayısı ile öğrenemem sanıyordum. Arkadaşlarım da ben de kolayca öğrendik. Şimdi okuma yazmamı geliştiriyorum. Yepyeni bir insan oldum. Okuma yazma bilmek ne kadar iyi bir şeymiş.” değerlendirmesinde bulundu.