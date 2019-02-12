Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'na doğru

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından Vodafone’un isim sponsorluğunda düzenlenen Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu avantajlı kayıt dönemi 15 Şubat’ta sona erecek.

Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en iyi 10 yarı maratonundan biri olan Vodafone İstanbul Yarı Maratonu 7 Nisan Pazar günü 14. kez koşulacak. Yarı maraton için avantajlı erken kayıt dönemi 15 Şubat’ta son bulacak.

21 kilometrelik ve 10 kilometrelik parkurlarda gerçekleşecek Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu’nda koşucular Yarı Maraton (21K), 10K ve Business Maraton kategorilerinde yarışacak.

Koşuya katılmak isteyen sporcular 15 Şubat’a kadar devam eden erken kayıt döneminde 50 TL ödeyerek, 16 Şubat-29 Mart tarihleri arasında devam edecek kayıt döneminde ise 75 TL ödeyerek "www.yarimaraton.istanbul" web sitesi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Koşuya yaklaşık 100 ülkeden 10 binin üzerinde sporcunun katılması bekleniyor.





- Dünyanın en iyi 10 yarı maratonu arasında





2017 yılı itibarıyla Altın Kategori'ye yükselerek dünya çapında en iyi 10 yarı maraton arasına giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, dünyanın en düz ve hızlı parkurlarından birine sahip.

Tarihi Yarımada’nın eşsiz manzarası eşliğinde koşulacak Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucunun en iyi derecesini yapma imkânı sunuyor.







