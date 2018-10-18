ANKARA (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Sivil havacılığımız çift haneli rakamlarla büyümeye devam ediyor. 2023 hedeflerine bu büyüme rakamlarıyla devam edecek şekilde ilerlemeyi planlıyoruz." dedi.

Sayan, Vizyon Havacılık'ın hangar açılışı için Ankara Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 100 milyon liralık yatırımın böyle bir dönemde yapılıyor olmasından mutluluk duyduğunu söyledi.

Türkiye'nin sivil havacılığının çift haneli rakamlarla büyümeye devam ettiğini vurgulayan Sayan, "2023 hedeflerine bu büyüme rakamlarıyla devam edecek şekilde ilerlemeyi planlıyoruz. Havalimanlarımız açısından bakacak olursak, her ay yeni bir rekorla hizmete devam ediyoruz. Avrupa havacılığının büyüme rakamlarına en fazla katkı veren ülkeyiz. Vizyon Havacılık bugün sadece hangar açılışını yapmakla kalmayacak, ilerleyen günlerde kendi bireysel pilot okulunun kurslarını açarak pilotlarımızı yetiştirmeye başlayacak." diye konuştu.

Sayan, Vizyon Havacılık'ın yatırımlarına tüm sektör bazında devam etmesinin kendileri için anlamlı olduğuna işaret ederek, "Dünya yolcu sıralamasına bakacak olursak, toplam yolcu kapasiteswi bakımından 2003'te 18. sıradaydık, 11. sıraya yükseldik. Avrupa'da da bu alanda 7. sıradan 5. sıraya gelmiş bulunmaktayız." ifadesini kullandı.

29 Ekim'de İstanbul Yeni Havalimanı'nı açacaklarını anımsatan Sayan, Türkiye'nin havacılık sektörünün standartlarını ortaya koyan bir ülke haline geldiğini kaydetti.

Sayan, bir dönem önü kesilen işletmecilerin yasalarla önünün açıldığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bütün bu çalışmaları bakanlık olarak destekliyor, teşvik ediyor ve sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak adımları atmak konusunda titizlik gösteriyoruz. Özellikle İstanbul Yeni Havalimanı gibi Türkiye'nin dünya ölçeğinde havacılıkta bir merkez olmasını sağlayacak dev bir yatırımı hayata geçirmek suretiyle 2023 hedeflerine katkı sağladığımızı düşünüyorum. Bu yatırımlar devam edecek."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığının öncülüğünde başlatılan indirim kampanyasına da destek verdiklerini hatırlatan Sayan, "Telekom sektöründe sene sonuna kadar zam yapılmaması ve en az yüzde 10 indirime gidilmesi gibi imkanlar vatandaşların hizmetine sunuldu. Havayollarımız da bu noktada boş durmadı. Türk Hava Yolları, özellikle yurt dışına yapılacak seyahatlerde hem zam yapmama hem de indirimi hayata geçirmeye çalıştı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Havacılık sektörü atağa geçti"

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay da Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu, 1925 yılında ilk Türk uçağını imal ettiğini söyledi. 2002 yılından bugüne kadar havacılık sektörünün büyük bir ilerleme kaydettiğini belirten Alpay, havacılık ve diğer alanlarda özel sektörün önünün açılması için daha fazla gayret gösterilmesini doğru bulduğunu anlattı. Alpay, şöyle konuştu:

"Hem savunma hem de havacılık açısından bir 'Savunma Sanayi Şurası'nın düzenlenmesi elzem. Bu alanda şura düzenlenmesi, bir yol haritası çıkarılmasına katkı sağlayacak. Sanayicilik zor, nezih ve asil bir iş. Para kazanmak başka alanlarda da daha kolay ama özel sektör temsilcilerimiz zor olanı tercih ediyor. Onları tebrik ediyorum. Milletten aldığımız güç, yetki ve cesaretle başlatılan süreçleri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde daha ileriye taşıyacağız. Vizyon Havacılık'ı kutluyorum, özel sektör temsilcilerinin çabalarını takdir ediyorum."

Vizyon Havacılık Genel Müdürü Ferhat Yenibertiz de havacılık sektörüne hangar açılışı yaparak hizmet etmekten dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

Hangarın Vizyon Havacılık'ın vitrinindeki ürünlerden biri olduğunu ve 100 milyon liralık yatırım yaptıklarını aktaran Yenibertiz, şunları kaydetti:

"Ay sonunda pilotaj eğitimine başlayacağız. 30 Ekim'de eğitime başlayacak okulumuza kardeş ülkelerden öğrenci ithal etmek istiyoruz. Amacımız kaliteli eğitim verip, zor zamanda ülkemizi bırakmayacak pilotlar yetiştirmek. Bu gibi yatırımlar her zaman kıymetli. Biz fazlasıyla bu eğitimlere hazırız. Vatanını milletini seven pilotlar yetiştirmek istiyoruz."

Global havacılık yüzde 5 büyürken, Türkiye'de sektörün yüzde 16 büyüme kaydettiğine dikkati çeken Yenibertiz, bu süreçte kendilerinin de sadece ticari odaklı çalışmadıklarını, "Türkiye'ye ne katabiliriz?" diye düşündüklerini vurguladı. Yenibertiz, "Biz güçlü olmak zorundayız. Önümüze bakmamız, küçük düşünmememiz lazım. Hep birlikte güzel değerlerin altına imza atmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin de dinlendiği törenin sonunda, Çam Grubu şirketi olan Vizyon Havacılık'ın 2 bin 500 metrekarelik hangarının açılışı gerçekleştirildi.