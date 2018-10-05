VistaJet, Türkiye'de uçuşlarını yüzde 82 artırdı

İSTANBUL (AA) - VistaJet Avrupa Başkanı Philippe Scalabrini, "Geçen yılın ilk yarısı ile bu yılın ilk yarısını karşılaştırdığımızda, Türkiye'de yüzde 82 oranında uçuş sayımızı artırdık. Yine yolcu sayımızı yüzde 15 oranında artırdık. Türkiye, her zaman bizim için önemli bir pazar, dünyanın geri kalanı ile bağlantılı olan bir pazar." dedi.

Scalabrini, küresel havacılık şirketi VistaJet'in Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye ve Avrupa'da 2018'in ilk yarısında kaydettikleri gelişmeler ve sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu.

72 jet ile hizmet veriyoruz

Filolarında bulunan 72 jet ile hizmet verdiklerini, dünyanın her yerindeki müşterilerin hizmetlerinden yararlandıklarını, özel havacılığı basitleştirmek istediklerini dile getiren Scalabrini, "İsterseniz, İstanbul’dan uçağa binebiliyorsunuz. İsterseniz Paris’ten ya da Los Angeles’tan. Nereden binerseniz binin, uçaklarımızın hepsi birbirinin aynı. Bu yüzden de müşterilerimize tutarlı, güvenilir hizmet sunuyoruz." diye konuştu.

Müşterilerin özel havacılığın esnekliğinden faydalanmak istediğini kaydeden Scalabrini, bu noktada müşterilerin ihtiyaçlarına göre abonelik programları geliştirdiklerini belirtti. Philippe Scalabrini, müşterilerin ne kadar saat uçmak istediğini bildirdikten sonra ödemesini gerçekleştirerek, filodaki herhangi bir uçaktan istediği zaman yararlandığını açıkladı.

Aplikasyon üzerinden 7/24 bize ulaşabiliyorlar

Program kapsamında uçuş süresi için ödeme aldıklarını, müşterilerin başka bir ödeme yapmasına gerek kalmadığını vurgulayan Scalabrini, "Bir de 'Direct' adını verdiğimiz Vistajet aplikasyonu var. Eğer bizi denemek isterlerse müşterilerimiz bu aplikasyonu indirebiliyorlar. İstedikleri zaman randevu talebinde bulunabiliyorlar. Aplikasyonumuz üzerinden 7/24 bize ulaşabiliyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Scalabrini, filolarında Bombardier Challenger 350 ile Global 6000 uçaklarının yer aldığını, kısa ve uzun menzilli seyahatlerin uçaklarıyla rahatlıkla yapılabildiğini belirtti.

Yolcuların kusursuz bir uçuş gerçekleştirmek istediğinde entegre uçuş hizmetleri de sağlayabildiklerini dile getiren Scalabrini, "Örneğin, müşterilerimiz önce 'first class' uçuyor sonra da VistaJetimizle uçuyor. Bu noktada biz onlara 7/24 hizmet sunuyoruz." dedi.

Scalabrini, abonelik programında misafirler için bazı avantajlar olduğuna değinerek, şöyle devam etti:

“Bu programın sabit maliyeti var. Yani biz müşterilerimizle bir araya geliyoruz. Onun için bir çözüm sunuyoruz. Bu çözümümüz sadece onun ihtiyaçları için oluyor. Bir bütçe belirliyoruz. Bu bütçe hiçbir zaman için değişmiyor. Baştan zaten fiyatı kararlaştırmış oluyoruz. Bu, gerçekten de çok iyi. Çünkü kısmi uçak sahibi olmak ya da tamamen jet sahibi olmada birçok değişken maliyetler var, amortisman var. Bunun ne kadar olacağını bilmiyoruz. Yaklaşık yılda yüzde 10 kadar bir amortisman maliyeti var. Yine bunun işletim maliyetlerini çok etkilediğini biliyoruz. Ancak müşteriler Vistajet ile çalıştığı zaman, Vistajet'in uçakları olduğu için herhangi bir finansal riske maruz kalmıyorlar. Öncesinde belirlediğimiz uçuş tarifeleri üzerinden çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz.”

Filoları için 400’ün üzerinde mürettebatla çalıştıklarını, dünyanın herhangi bir yerinde müşterilere hizmet verebildiklerini dile getiren Scalabrini, 2017 ile 2018’in ilk yarısını karşılaştırdıklarında yüzde 25-30 oranında büyüdüklerini söyledi.

"Türkiye kilit pazarlarımızdan bir tanesi"

Scalabrini, Türkiye’de de çok büyük bir ilerleme kaydettiklerini aktararak, "Geçen yılın ilk yarısı ile bu yılın ilk yarısını karşılaştırdığımızda, Türkiye'de yüzde 82 oranında uçuş sayımızı artırdık. Yine yolcu sayımızı yüzde 15 oranında artırdık. Türkiye, her zaman bizim için önemli bir pazar, dünyanın geri kalanı ile bağlantılı olan bir pazar. Yine bu noktada uzun menzilli uçuşlara daha fazla odaklanıyoruz. Uçuş saatlerimizi de yine Türkiye’de yüzde 58 oranında artırdık. 2017’in ilk 6 ayıyla 2018’in ilk 6 ayını karşılaştırdığımızda, konum ve gerçekleştirdiğimiz olduğumuz potansiyel itibariyle Türkiye bizler için kilit pazarlarımızdan bir tanesi." ifadelerini kullandı.



Philippe Scalabrini, müşterilerin yüzde 70’inin kurumsal şirketler olduğunu, bireysel müşterilere de basit çözümler sunduklarını açıkladı. Müşterilerin istedikleri hizmetleri analiz ettiklerini, buna göre çalıştıklarını dile getiren Scalabrini, her dört uçuştan birinde çocukların yer aldığını belirtti. Scalabrini, bu doğrultuda kabin görevlilerine İngiltere'nin başkenti Londra’da bakıcılık eğitimine yolladıklarını bildirdi.



"Gökyüzünde Maceralar" programıyla çocuklar için havada deneyim yaşatmayı amaçladıklarını belirten Scalabrini, hizmetler yoluyla müşterilerle bağ kurmayı hedeflediklerini vurguladı. Özel havacılığın zamandan tasarruf için tercih edildiğini aktaran Scalabrini, gelecekte de bu anlayışın devam edeceğini, seyahat sürelerinin ise buna karşılık gittikçe uzadığını söyledi.

VistaJet Avrupa Başkanı Scalabrini konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı.

Scalabrini, bir soru üzerine yılın üçüncü çeyreğindeki sonuçların çok iyi olduğunu, bu yıl da büyüyeceklerini ve uçuş sayısını artıracaklarını öngördüğünü kaydetti. Yılın dördüncü çeyreğinde Türkiye’ye yaptıkları uçuşların artacağını, yaz döneminde insanların çok fazla seyahat ettiğini belirten Scalabrini, uçuş fiyatlarının program kapsamında sabit olduğunu anımsattı.

Scalabrini, global firma olarak kendileri için ekonomik krizlerin daha az iş anlamına gelmediğini, birçok müşterinin basit çözümler istedikleri için Vistajet ile çalıştığını ifade etti.

İstanbul Yeni Havalimanı’nın taşınma sürecine ilişkin de "Müşterilerimiz nereye gitmek istiyorlarsa oraya gidiyorlar. O yüzden de bizi etkileyemeyecektir. Müşterilerimizin tercihlerine bağlıyız. Onlar nerede uçmak istiyorlarsa, nereye inmek istiyorlarsa biz onların istediği hizmetleri kendilerine götüreceğiz. Üçüncü Havalimanı’nın açılması bizim için heyecan verici bir gelişme olacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Uçak sayılarından memnun olduklarını, gelecekte ihtiyaçlara göre yeni yatırımlar yapabileceklerini kaydeden Scalabrini, Türkiye’de daha fazla uçuş gerçekleştireceklerini, varlıklarını devam ettireceklerini bildirdi.

"VistaJet için İstanbul gerçekten dünyanın merkezi niteliğinde"

Bir basın mensubunun Türkiye’de en fazla hangi illere uçuş gerçekleştirdiklerine yönelik sorusuna Scalabrini, "Türkiye’de en fazla İstanbul’a uçuluyor ama Bodrum ve İzmir’e de çok fazla uçuş gerçekleştiriyoruz. Bizler için en popüler liman İstanbul. İstanbul’dan da tabii ki dünyanın farklı yerlerine giden birçok müşteriniz var. VistaJet için İstanbul gerçekten dünyanın merkezi niteliğinde. Operasyonlarımız bunu gösteriyor. Asya’dan Avrupa’ya uçuşlar gerçekleştiriyoruz. Sürekli bu güzergahı kullanıyoruz. İstanbul bizim için çok elverişli bir liman. Hemen yanı başımızda herhangi bir istediğimiz günde İstanbul havalimanları için uçak bulabiliyoruz.” yanıtını verdi.



Scalabrini, basın toplantısının ardından hangarda sergilenen "Bombardier Global 6000" iş jetini basın mensuplarıyla inceledi.

Operasyon merkezi Malta'da

Vistajet, 2,5 milyar dolarlık değerlemesi ile Avrupa’nın ilk beş "Unicornu"ndan (1 milyar doların üzerinde değere sahip özel şirketleri) biri oldu. Filosundaki 70'in üzerinde gümüş ve kırmızı uçağın tamamının sahibi olan VistaJet, bu sayede müşterilerinin dünyanın tüm uçak pistlerinde onları neyin karşılayacağını bilmesini sağlıyor.

Malta'da bulunan özel operasyon merkezi, küresel altyapı, garantili uçak uygunluğu ve hizmet ile VistaJet, bugüne kadar 330 bin yolcuyu 187 ülkede bulunan bin 600'den fazla havalanına, 132 binden fazla uçuş ile bağlarken, dünyanın yüzde 96’sına erişim sağladı.