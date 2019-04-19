Vietnamlı fotoğraf sanatçıları Beyşehir'e geldi

KONYA (AA) - Beyşehir Belediyesi, Vietnam'dan Türkiye'ye gelen profesyonel fotoğraf sanatçılarını konuk etti.



Konya'da faaliyet gösteren Sille Sanat Sarayı'nın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen 14 profesyonel Vietnamlı fotoğraf sanatçısı, Beyşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.



Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Sille Sanat Sarayı Kurucusu ve Beyşehirli Uluslararası Fotoğraf Sanatçısı Reha Bilir ile Beyşehir'e gelen Vietnamlı fotoğraf sanatçılarını makamında ağırladı.



Reha Bilir, Sureti Alem ve Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği'nin katkıları ile Kayseri'de başlayıp Kapadokya'ya uzanan Anadolu turunun Konya durağında Vietnamlı misafirlerinin il merkezinde tarihi mekanları ziyaret edip özel çekimler yaptığını belirterek, benzer bir mesainin Beyşehir'de de gerçekleştirileceğini ifade etti.

Vietnamlı fotoğraf sanatçılarının ziyaretine, Beyşehir Kaymakamı Yusuf Özdemir, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık ile Beyşehirli bazı fotoğrafçılar da eşlik etti.