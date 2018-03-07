KONYA (AA) - Konya ve Afyonkarahisar'da bir grup kadın, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve işkence gören kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen Vicdan Konvoyu'na destek amacıyla Hatay'a hareket etti.

Konya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Hanımlar Komisyonu Başkanı Erengül Karabağ, Mevlana Kültür Merkezi önünde grup adına yaptığı açıklamada, en çok çocuk katledilen döneme şahitlik ettiklerini söyledi.

Suriye'de yapılan zulümlere sessiz kalmamak adına kadınlar olarak yola çıktıklarını belirten Karabağ, "Şu an birçok kadın hapishanelerde işkence görüp, tecavüze uğruyor. Suriye rejimi kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullanıyor. Uluslararası hukuk da suçların işlenmesini engelleyemedi. Suçluları cezalandırmayı başaramadı." dedi.

Gönüllülerden Dudu Uyanık ise kadınlara yapılan zulmü kınayarak, "Suriye'deki kardeşlerimize destek vermek için gidiyoruz. Orada özellikle kadınlara yapılan zulmü tüm dünyaya duyurmak istiyoruz." dedi.

Grup daha sonra "Vicdan Konvoyu" yazılı pankartı otobüsün önüne asarak yola çıktı.

Öte yandan 5 tır insani yardım malzemesi de konvoyla birlikte Suriye'ye ulaştırılmak üzere Hatay'a gönderildi.

- Afyonkarahisar'dan da hareket ettiler

Afyonkarahisar'da da İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde bir grup kadın yola çıkmak üzere Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulu önünde buluştu.

Grup adına açıklama yapan İHH Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Ahmet Ertürk, 8 yıldır Suriye'de devam eden kirli savaşta binlerce masum insanın hapislere girdiğini söyledi.

İnsan hakları gözlemcilerinin kayıtlarına göre 6 bin 736 kadının cezaevlerinde tutsak halde olduğunu belirten Ertürk, şunları kaydetti:



"İstanbul'dan 450 sivil toplum kuruluşu ile 55 ülkeden katılımcıyla birlikte yola revan olan konvoy, Adana'ya ulaştı. Biz de Afyonkarahisar'dan duyarlı hanım kardeşlerimizle birlikte buradan önce Adana'ya gideceğiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ise tüm dünyaya hep birlikte 'Suriyeli kadınlar yalnız değildir' ve 'Bizler dünya coğrafyasındaki hanım kardeşlerimizle birlikte bu kardeşlerimizin serbest bırakılmasını istiyoruz' diyerek Hatay'da yapılacak basın açıklamasına katılacağız. Bu anlamlı organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum."

Yapılan duaların ardından kadınlar dilek fenerleri uçurdu ve otobüsle yola çıktı.