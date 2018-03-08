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"Vicdan Konvoyu"na Aksaray'dan destek

- Aksaray'da bir grup gönüllü kadın, Suriye'de Esed rejimince hapishanelerde işkenceye uğrayan kadınların sesini duyurmak için organize edilen "Vicdan Konvoyu"na destek amacıyla Hatay'a uğurlandı

08 Mart 2018 Perşembe 00:57
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AKSARAY (AA) - Aksaray'da bir grup gönüllü kadın, Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuksuz şekilde tutulan ve işkenceye uğrayan kadınların seslerini duyurmak için organize edilen "Vicdan Konvoyu"na destek amacıyla Hatay'a gitti.

Aksaray İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Kadın Kolları Başkanı Semiha Keleş, Ulu Cami önünde yaptığı açıklamada, Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana birçok insanın zulme uğradığını söyledi.

Zulme sessiz kalmamak adına kadınlar olarak konvoya katıldıklarını vurgulayan Keleş, şöyle konuştu:

"Suriye'de savaşın başladığı günden bu yana 400 binden fazla insan hapishanelerde, sorgu merkezlerinde tutuldu. Çocuk, yaşlı, kadın, erkek ayrımı göstermeksizin 13 bin 104 kişi işkencelerden hayatını kaybetti. 6 bin 736 kadın ise hala hapishanelerde zulüm ve işkence altında tutuluyor. Suriye rejimi, kadınlara tecavüzü bir silah olarak kullandı ve halen de devam ediyor. Bütün bunlar, hukuk sistemlerinin savaş suçu, insanlığa karşı suç olarak tarif ettiği uluslararası mekanizmaların ve devletlerin gözü önünde oldu. Artık bu sessizliğe karşı çıkmak için yola çıkıyoruz. Dünyanın dört bir yanından dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin bir dünya kadınla oradaki kardeşlerimizin yanında olmaya gidiyoruz."

Kadınlar, duaların ardından otobüslere "Vicdan Konvoyu" yazılı pankartı asarak yola çıktı.

Anahtar Kelimeler:
AksarayAksaray İnsan Hak Ve Hürriyetleri (İHH) Kadın Kolları Başkanı Semiha KeleşDestekVicdan Konvoyu
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