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"Vicdan Konvoyu" Çankırı'dan yola çıktı

- Suriye hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na destek amacıyla Çankırı'dan bir grup gönüllü kadın, Hatay'a gitti

07 Mart 2018 Çarşamba 22:02
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ÇANKIRI (AA) - Suriye'de, Esed rejimince hukuka aykırı bir şekilde hapishanelerde tutularak işkenceye uğrayan kadınların sesini duyurmak amacıyla düzenlenen "Vicdan Konvoyu"na destek vermek isteyen bir grup gönüllü kadın, Çankırı'dan Hatay'a uğurlandı.

Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınan yatsı namazının ardından cami bahçesinde bir araya gelen 45 kadın, yola çıkmadan önce basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Mehtap Meydaneri, insanlık tarihinin çocuk katliamını canlı izleyen ve en çok çocuk katledilen dönemine şahitlik ettiklerini söyledi.

Bölgede yaklaşık 1 milyon insanın katledildiğini belirten Meydaneri, "Yaşama tutunmak adına en şanslıları da muhacirlerdi belki de. Hepimize yetecek kadar yeryüzünde, bir metrekare veremedik muhacir olanlara. Sınırlar kapatıldı, bebekler denizlerde boğuldular. 400 binden fazla insan sorgu merkezlerinde hapishanelerde tutuldu. Çocuk, kadın, yaşlı ve erkek ayırt etmeden." dedi.

Yaşanan suçların tüm uluslararası mekanizmanın ve devletlerin gözü önünde işlendiğine dikkati çeken Meydaneri, şöyle konuştu:

"Uluslararası hukuk, suçların işlenmesini engelleyemedi. Suçluları cezalandırmayı başaramadı ama bu suçların işlendiğini bir rejim askeri adli tıp subayının sızdırdığı 55 bin fotoğrafla tespit etmeyi başardı. Bu korkunç işkencelerle katledilen 6 bin 786 insanın işkenceye uğramış bedenleri dünyanın orta yerine düştü."

Yapılan açıklamanın ardından grup, Hatay'a doğru yola çıktı.

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