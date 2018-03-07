"Vicdan Konvoyu" Aksaray'da

AKSARAY (AA) - Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinde hukuka aykırı şekilde tutulan ve her gün işkence edilen kadınların seslerini duyurmak için düzenlenen "Vicdan Konvoyu" Aksaray'a ulaştı.

İstanbul'dan Hatay'a doğru yola çıkan yaklaşık 60 otobüsten oluşan konvoyun katılımcıları, Aksaray'daki bir dinlenme tesisinde mola verdi.

İnsan Hakları ve Adalet Hareketi (İHAK) Genel Başkan Yardımcısı Avukat Gülden Sönmez, burada yaptığı açıklamada, tüm insanlığın vicdanını sızlatan Suriyeli kadınların derdini dile getirmek için kadın erkek tüm Türkiye'nin seferber olduğunu söyledi.

Bugüne kadar hapishanede bulunan kadınların sorununu kimsenin dile getirmediğini anlatan Sönmez, şöyle devam etti:

"Biz artık orada yaşananlara isyan ederek yollara düştük. 7 yıldır bir adımın atılması için bekliyorduk. Hiç kimse bir şey yapmadı. Biz de artık kadınlar olarak yollara düştük. Kardeşlerimizin başına gelen kötülüklerin bir an önce son bulmasını istiyoruz. Orada 80 yaşında kadın da var, 13 yaşında kız çocuğu da var, tecavüz mağduru doğmuş kız çocuğu da var. Bu çok korkunç, vahşice bir şey. Biz hapishanede tek bir kardeşimiz kalmayıncaya kadar mücadele edeceğiz."

Vicdan konvoyunun dünya gündeminde olduğunu vurgulayan Sönmez, şunları söyledi:

"Birinci hedefimiz 'Hapishanedeki kadınlar ölmedi, yaşamaya çalışıyorlar, kurtarılmayı bekliyorlar ey dünya duy.' demekti. Artık bütün dünya o kadınların orada tutuklu olduğunu biliyor. Şimdi ikinci hedefimizi gerçekleştirmek istiyoruz, hemen koşulsuz bir şekilde bütün kadın ve çocukların serbest bırakılmasını istiyoruz. Onlara sarılmak, görmek istiyoruz. Üçüncü hedefimiz ise kitle imha silahlarının, kimyasal gazların kullanımının önüne geçilmesine yönelik. Gözlerimizin önünde ağzında köpük çocuklar ölüyor. Bu insanlığın ölümü demektir. Müslüman kadınların namus ve izzetinin daha fazla çiğnenmesine rızamız yok. Kimin ne gücü varsa, bir tweet, slogan atma gücü mü var, uluslararası mekanizmalarda mı yetkisi var, dua güçleri mi var, kimin nesi varsa herkesi bu vicdani seslenişe destek vermeye çağırıyoruz."

- "Savaşın ne olduğunu Bosnalı kadınlar olarak çok iyi biliyoruz"

Kadınlardan Safika Hasanovic ise Bosna Hersek'ten yola çıkarak konvoya katıldığını ifade ederek "Belki 4 veya 5 bin kilometreden geliyorum. Savaşın ne olduğunu Bosnalı kadınlar olarak çok iyi biliyoruz. Suriye'de de ne olduğunu çok iyi anlayabiliyoruz. Oradaki kadınlar benim kız kardeşim. Ondan dolayı yola çıktım." dedi.

Duygu Ilgın da Suriyeli kadınlara destek olmak için konvoyda bulunduğunu dile getirerek şunları kaydetti:

"Suriyeli kız kardeşlerimizin çığlıklarına ses olabilmek için yola çıktım. Büyük bir zulüm, tecavüz ve şiddete maruz kalmış durumdalar. 7 yıldır bir şeyler yapılması için bekliyoruz ama artık sessiz kalmayacağız. Allah'ın izni ile Hatay'a gidip amacımıza ulaşacağız."

Açıklamanın ardından konvoy, Hatay'a gitmek üzere yola çıktı.