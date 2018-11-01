Veteriner hekimler Vali Akın ile görüştü

KIRŞEHİR (AA) - Veteriner Hekimler Odası Kırşehir Şube Başkanı Ali Osman Bilgin ve yönetim kurulu üyeleri Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akın, ziyarette yaptığı konuşmada, Başkan Ali Osman Bilgin ve yönetimine yeni görevlerinde başarı diledi.

Veterinerlik alanında yaşanan sorunlara çözümler üretmek için veteriner hekimlerle sürekli istişare içerisinde olacaklarını belirten Akın, halkın büyük çoğunluğunun geçimini hayvancılıktan sağladığını vurgulayarak, bu sektörde yaşanan gelişmelere bağlı olarak hayvancılıktan alınan verimin ve kalitenin artması ve hayvan hastalıklarının zamanında önüne geçilmesi konularında veteriner hekimlere önemli görevler düştüğünü ifade etti.

Ali Osman Bilgin de Vali Akın'a gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür etti.



