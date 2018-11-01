Vestel'in standardizasyon çalışmalarına TSE ödülü

İSTANBUL (AA) - Vestel, Ar-Ge mühendislerinin dünya standartlarının oluşmasına yaptığı katkılardan dolayı Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından ödüllendirildi.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, 2010'dan beri gerek ulusal gerekse uluslararası alanda etkin çalışmalar sürdüren Vestel Elektronik Ar-Ge Ürün Güvenliği ve Belgelendirme Müdürlüğü, standardizasyon çalışmalarına yaptığı katkılardan dolayı ödüle layık görüldü.

"Standardizasyon çalışmalarına katılım ve katkıları" dolayısıyla TSE tarafından ödüllendirilen Vestel'in, bu ödülle, dünya tasarım standartlarının oluşmasında oynadığı rol ve yaptığı çalışmaların ilgili otoritelerce kabul gördüğü de tescillenmiş oldu. Ödül ayrıca, Vestel'in standardizasyon çalışmalarına emek ve kaynak harcamak suretiyle etkin bir biçimde yer aldığını ve standartları takip eden değil, oluşturan kurumlardan olduğunu da gösterdi.



