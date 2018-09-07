Vestel ürünlerine Almanya'dan güven belgesi

İSTANBUL (AA) - Vestel'in yenilikçi teknolojileri sayesinde daha az enerji, su ve deterjan harcayan beyaz eşyası, Almanya'nın önde gelen bağımsız test kuruluşu Verband Deutscher Elektrotechniker'den (VDE) sertifika aldı.

Vestel'den yapılan açıklamaya göre, şirketin Hydro-Charge, Hydro-Boost ve PyroJet teknolojilerine sahip çamaşır makineleri Alman VDE tarafından sertifikalandırıldı.

Temel hedefi inovasyon, güvenlik ve kalite anlamında uluslararası standartlara yön verip bağımsız testler yapmak olan VDE, elektrikli kişisel aletlerden ev ve bilişim teknolojisi ürünlerine kadar günlük yaşamda kullanılan cihazlarla ilgili testler yapıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, VDE'nin her yıl yaklaşık 100 bin ürünü teste tuttuğunu bildirdi.

Vestel olarak bu sertifikayı alarak hem teknolojilerini hem de çevreye duyarlı olduklarını tescillendirdiklerini belirten Erdoğan, "155 ülkeye ihracat yapan Vestel olarak beyaz eşyamızın yüksek performansı ve çevreye duyarlılığının bağımsız bir enstitü tarafından da kanıtlanması bizim için çok önemli. Biz ürettiğimiz her ürünün kalitesine güveniyoruz. Bu sertifika bu güvenin nişanesi oldu." ifadelerini kullandı.





- Sertifika alan ürünler





Hydro-Charge teknolojisi, elektroliz yöntemi ile yıkamayı mümkün kılıyor. Hydro-Charge teknolojisine sahip yeni Vestel bulaşık makineleri böylelikle tamamen deterjansız, çamaşır makineleri ise yüzde 50 daha az deterjan kullanarak A sınıfı yıkama performansı sağlıyor. Hydro-Charge teknolojisi, hem daha çevre dostu hem de daha ekonomik beyaz eşya anlamına geliyor.

Hydro-Boost teknolojisi de deterjanlı su karışımını 14 farklı noktadan çamaşırlar üzerine püskürterek daha etkin bir yıkama sağlıyor. Geliştirilmiş olan bu üstün teknoloji sayesinde program sürelerinde yüzde 50'ye varan oranda kısalma gerçekleştirilebiliyor. Bu teknolojiyle A sınıfı yıkama performansına sahip 10 kilogram kapasiteli bir çamaşır makinesi, tam dolu haliyle yıkama işlemini 159 dakika tamamlıyor. Ayrıca, su yumuşatma teknolojisi sayesinde çamaşır renkleri daha iyi korunup makine kullanım ömrü uzuyor.



PyroJet teknolojisine sahip ürünler, "A+++" enerji seviyesine sahip bir üründen yüzde 70 daha az enerji tüketiyor.





