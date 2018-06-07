Vestel Teknoloji Akademisi ödül kazandı

İSTANBUL (AA) - Vestel Teknoloji Akademisi, TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği'nin düzenlediği Öğrenme ve Gelişim Ödülleri’nde 25 jüri üyesinden rekor puan alarak altın ödülü kazandı. Aynı organizasyonda Vestel Perakende Akademisi de "Mükemmellik Pusulası" uygulaması ile Satış Gelişim Programı kategorisinde gümüş ödülü kucakladı.

Vestel açıklamasına göre, Teknoloji Akademisi Projesi ile TEGEP Eğitim ve Gelişim Platformu Derneği tarafından bu yıl dördüncü kez dağıtılan Öğrenme ve Gelişim Ödülleri’nde rekor puanla altın ödülü kazandı.

En İyi Eğitim ve Gelişim Programı kategorisinde ödül alan Vestel Teknoloji Akademisi Projesi, dört yıldır ilk kez 25 jüri üyesinin tamamının oy birliği ile birinci seçilen ilk proje oldu. Aynı organizasyonda Vestel Perakende Akademisi de ‘Mükemmellik Pusulası’ uygulaması ile Satış Gelişim Programı kategorisinde gümüş ödülü kucakladı.

Kurumsal eğitim ve gelişim alanında yapılan yatırım ve çalışmaları desteklemek, bu anlamda yaratılan değerleri ve önemli katkıları paylaşmak amacıyla 2015 yılında ilk kez verilen TEGEP Öğrenme ve Gelişim Ödülleri’nin 2018 yarışmasına Türkiye’nin önde gelen 21 kurumu, 23 proje ile katılım gösterdi. Katılan projeler, ön eleme, jüri değerlendirmesi ve final elemesinden oluşan kapsamlı bir değerlendirme sürecinden geçti.





- Araştırma merkezinde 2 öğretim üyesi tam zamanlı olarak görev yapıyor





Açıklamada verilen bilgilere göre, Vestel’in çalışan mühendislerinin teknik altyapısını geliştirmek amacıyla 2010 yılında Özyeğin Üniversitesi iş birliğiyle başlattığı Vestel Teknoloji Akademisi Programı, elektronik ürünler ve dayanıklı tüketim sektöründe gelişen tekniklerin, bilimsel kadrolar ve uzman profesyoneller tarafından mühendislere aktarılmasını hedefliyor.

Vestel’e özel tasarlanmış teknik eğitimler, uygulamalar ve projelerin yer aldığı akademinin amacı Ar-Ge, kalite, üretim gibi teknik görevlerde bulunan çalışanların bilgi ve becerilerinin artırılması. Akademiye katılan çalışanlara, program çerçevesinde elektronik, makine, bilgisayar ve endüstri mühendisliği alanlarında Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylı yüksek lisans ve doktora alma imkanı da tanınıyor.

Özyeğin Üniversitesi ve Vestel iş birliği ile kurulan ve Vestel City içinde faaliyetlerini sürdüren araştırma merkezinde 2 öğretim üyesi ve bir öğrenci işleri yetkilisi tam zamanlı olarak görev yapıyor.

Vestel İnsan Kaynakları Direktörlüğü eğitim ve gelişim müdürlüğü çatısı altında çalışmalarını yürüten ve kendine özgü yapısı ile Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan akademide bugüne kadar 170 mezun verildi.