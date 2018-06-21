Vergi yapılandırması uyarısı

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, vergi borçlarına tanınan yeniden yapılandırma hakkından yararlanılması çağrısı yaptı.

Büyükkılıç, yaptığı yazılı açıklamada, vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanunun Resmi Gazete'de yayımlandığını belirtti.

Melikgazi Belediyesinde yapılandırma için özel servis oluşturulduğunu dile getiren Büyükkılıç, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Temmuz'a kadar belediyeye müracaat etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Büyükkılıç, vergi barışı ve yeniden yapılandırmayla hem kamunun hem de birey ve kuruluşların kazançlı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Çıkarılan yasayla emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, haberleşme vergisi, eğlence vergisi, ilan ve reklam vergisi borçları yapılandırma kapsamına alındı. Ayrıca belediyemizin ücret tarifesine bağlı olarak yapılan hizmetlerin ücretleri ile ecrimisil bedelleri de yine kapsam dahilindedir. Bu yasayla 2017 yılı ve önceki dönemlere ait vergi borçları yapılandırılabilecek."