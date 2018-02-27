SİVAS (AA) - Gürün Malmüdür Vekili Ömer Ümit Ünsal, Vergi Haftası dolayısıyla Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür'ü makamında ziyaret etti.

Malmüdürlüğü çalışanlarının Vergi Haftası'nı kutlayan Aytemür, verginin kalkınmanın temeli olduğunu söyledi.

Herkesin mali gücüne göre vergisini ödemekle yükümlü olduğunu ifade eden Aytemir, "Vatandaşlarımıza yönelik tüm kamu hizmetlerinin seri ve etkin bir şekilde yürütülmesinde alınan vergilerin payı büyüktür. Bu vesileyle tüm esnafımızın, vatandaşlarımızın ve Malmüdürlüğü personelimizin Vergi Haftası'nı kutluyorum." dedi.

Ünsal ise Vergi Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.