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Verem ve SPPE hastalarına aylık bağlanacak

Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının iş birliğiyle verem ve SSPE hastalarına aylık bin 80 lira maddi yardım ile psikososyal destek verilecek.

07 Ocak 2018 Pazar 15:56
Verem ve SPPE hastalarına aylık bağlanacak
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ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının işbirliği ile tedavileri süren kesin tanı konulmuş verem ve SSPE hastalarına hem psikososyal destek hem de aylık bin 80 lira maddi yardım verileceği bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca "71. Verem Eğitim ve Propaganda Haftası" dolayısıyla yapılan yazılı açıklamada, söz konusu haftanın her yıl ocak ayının ilk pazarı itibarıyla başladığı anımsatıldı.

Türkiye'de yürütülen başarılı kontrol çalışmaları sonucunda veremli hasta sayısının her yıl yaklaşık yüzde 6-7 oranında azaldığı bilgisi verilen açıklamada, 2005'te 20 bin 535 olan verem savaş dispanserlerine kayıtlı tüberküloz hasta sayısının 2016'da 12 bin 417'ye gerilediği bildirildi.

Veremin (tüberküloz) düzenli tedaviyle tümüyle iyileştiği, hava yoluyla bulaşması sebebiyle tedbir alınmadığında kontrol altına alınmasının da oldukça zor olduğu aktarılan açıklamada, Türkiye'de tüberküloz hastalığının teşhis ve tedavisinin ücretsiz yapıldığı hatırlatıldı.

Tüberküloz hastalarına psikososyal destek

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı arasında bir protokol imzalandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Protokole göre dünyada ilk defa ülkemizde, 2018'in başından itibaren kriterlere uyan, kesin tanı konulmuş tüberküloz hastalarına psikologlar ve sosyal çalışmacılar tarafından psikososyal destek verilecektir. Ayrıca bu hastalara hayatlarını kaliteli bir şekilde sürdürebilmeleri için nakdi yardımda bulunulacaktır. Bu yardımlar hastalığın tedavisinin bitiminden 6 ay sonrasına kadar devam edecektir.

Hastalar, Bakanlığımıza bağlı verem savaş dispanserleri tarafından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına bizzat dilekçe ile başvurmaları için yönlendirilecektir. Uygun bulunan hastalara yardımlar, aylık nakdi maaş kartı yolu ile verilecektir. Yardımın devam edebilmesi için hastaların tedavi programlarına uymaları gerekmektedir. Bu kapsamda verem ve SSPE hastalarına tedavi süreleri boyunca aylık bin 80 lira verilecektir."

Açıklamada projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine teşekkür edildi.

Muhabir: Burcu Çalık

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