Venezuela'nın serbest bıraktığı Joshua Holt ABD'ye döndü

WASHINGTON (AA) - Venezuela'da silah depoladığı suçlamasıyla 2 yıldır tutuklu olan ABD vatandaşı Joshua Holt ülkesine döndü.

İnternetten tanıştığı kızla evlenmek üzere 2016'da Venezuela'nın başkenti Caracas'a giden, kısa süre sonra silah depoladığı iddiasıyla tutuklanan Holt, serbest bırakılmasının ardından eşi Thamara Caleno ile dün gece Washington Dulles Havaalanı'na vardı.

Holt, ABD Başkanı Donald Trump tarafından da Oval Ofis'te ağırlandı.

Joshua Holt, Beyaz Saray'da Amerikalı yetkililerin kendisi için yaptıklarına minnettar olduğunu dile getirirken, Trump "Çok şey atlattın. Birçok insan dayanamazdı." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada da Holt'un serbest bırakılmasından ötürü Venezuela hükümetine teşekkür edildi ancak ABD'nin Nicolas Maduro rejimine yönelik politikalarının değişmediği vurgulandı.

Açıklamada, 20 Mayıs'taki "gayrimeşru seçimlerin" ciddiye alınmadığı belirtilerek özgür, adil ve şeffaf seçimler yapılması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca Venezuela'ya tüm siyasi mahkumları serbest bırakması, ölmek üzere olan vatandaşları için uluslararası insani yardımı kabul etmesi çağrısı yapıldı.



