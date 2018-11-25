Venezuelalı itfaiyecilere Kocaeli'de eğitim

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 4'ü Venezuelalı 14 itfaiyeci 12 gün eğitim gördü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nca "İtfaiyecilik Eğitim Programı" kapsamında 77. grubun eğitimleri tamamlandı.

Hatay, Kırklareli, Aksaray, Erzincan, Eskişehir Çifteler, Burdur Bucak ve Giresun Bulancak'tan 10, Venezuela'dan 4 olmak üzere 14 itfaiye personeli eğitime katıldı.

Eğitim kapsamında itfaiye personeline yangın, deprem, trafik kazalarına müdahale, yüksekten ve alçaktan kurtarma, kapalı ve dumanlı ortamlarda hareket tarzı gibi mesleki konularda uygulamalı ve teorik eğitim verildi.

Kocaeli İtfaiye Eğitim Merkezi'nde yurt içi ve dışından eğitimlere katılan yabancı itfaiye personeline eğitim veriliyor. 2010 yılından bu yana eğitimlere Türkiye genelindeki büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinden bin 773 itfaiye personeli katıldı.

Ayrıca Kazakistan, Makedonya, KKTC, Tunus, Kolombiya, Arjantin, Filistin, Şili ve Venezuela gibi ülkelerden bugüne kadar 151 itfaiye personeli eğitim aldı.

Yerli ve yabancı itfaiyecilere eğitim sonunda sertifika veriliyor.