Velinin öğretmeni darbettiği iddiası

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de bir ortaokulda öğretmeni darbettiği iddia edilen veli tutuklandı.

İddiaya göre, Hacı Mustafa Gazioğlu Ortaokulu'nda disiplin cezası alan 7'nci sınıf öğrencisi, matematik öğretmeni H.S. tarafından ikaz edildi.

Öğrencinin akşam evde durumu anlattığı babası H.İ.Ç, sabah saatlerinde elinde bıçakla sınıfa girerek öğretmen H.S'yi darbetti.

Hastaneye kaldırılan H.S'nin kolu ve elmacık kemiğinin kırıldığı belirlendi.

Darbettiği öğretmenden şikayetçi olan H.İ.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Sendikadan kınama

Eğitim-Bir-Sen Kayseri Şube Başkanı Aydın Kalkan ve sendika üyesi öğretmenler, okulun önünde bir araya gelerek saldırıyı kınadı. Öğretmenler, "Öğretmen örselenmemeli, önemsenmeli", "Eğitimciye şiddete dur de" pankartları açtı.

Kalkan, burada yaptığı konuşmada, eğitimciye şiddetin her geçen gün artarak devam ettiğini, "ALO 147" hattına yapılan her şikayetin işleme konulduğunu ve öğretmenlerin şamar oğlanına döndüğünü söyledi.

Okulda yaşanan şiddetin çok vahim olduğuna dikkati çeken Kalkan, eli bıçaklı saldırgandan dolayı öğrencilerin de büyük tehlike atlattığını belirtti.

Tutuklanan saldırganın birkaç gün sonra serbest bırakılacağını iddia eden Kalkan, şunları kaydetti:

"Biz eğitimciler artık can güvenliğimizin sağlanmasını istiyoruz. ALO 147 hattı saçmalığından vazgeçilmesini istiyoruz. Her okula mutlaka güvenlik görevlisi tahsis edilmelidir. Asılsız şikayetlerde bulunan velilere yaptırım uygulanmalıdır. Şiddete başvuranlara yönelik caydırıcı cezaların verilmesi ve yasal düzenlemenin bir an önce meclis gündemine gelmesi en önemli beklentimizdir. Bu menfur olayı kınıyor, okulumuza, öğretmenimize ve eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz."