Veliler ile çocukları, kitapları okuduktan sonra sınav oldu

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir özel okul, ortaokul öğrencilerine kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için yürüttüğü "Ailece okuyoruz" projesi kapsamında veliler ve çocuklarına yönelik sınav yaptı.

Okul yönetimi tarafından belirlenen kitapları okuyan öğrenciler ile velileri, bu kitaplardan sınav oldu.

Öğrenci ve veliler, sınavın ardından kitabın yazarı ile tanışma ve imza günü söyleşisine katılma fırsatı buldu.

Proje sorumlusu ve okul öğretmenlerinden Hatice Bilici Şahin, proje ile öğrenci ve velilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Proje kapsamında her ay bir kitap okunduğunu anlatan Şahin, "Kitabı hem ailelerimiz hem de öğrencilerimiz okuyor ve sınava tabi tutuluyorlar. Sınav sonucunda birinci, ikinci ve üçüncüyü seçiyoruz." diye konuştu.