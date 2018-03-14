Veliler çocuk istismarı konusunda bilgilendirildi

ANKARA (AA) - Pursaklar Belediyesi, velilere çocuk istismarı konusunda bilgilendirme yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Pursaklar Toplum Sağlığı Merkezi hemşiresi Özlem Peker ile Psikolog Hülya Başkan'ın yaptığı sunumlarda önemli bilgiler verildi.

Özellikle çocuk istismarı konusunda ailelere uyarılarda bulunan uzmanlar, "Çocukların yabancılara karşı nasıl korunması gerektiğini öğretin." mesajı verdi.

Hem mahremiyet eğitimi hem de çocukların bedenlerinin korunması konusunda ailelere büyük görevler düştüğünü belirten uzmanlar, velilere, çocuklarının onlara kimsenin dokunmaması gerektiğini öğretmesini ve böyle bir durumda çığlık atmayı öğretmelerini aktardı.

Toplantıya katılan Pursaklarlı kadınlar, kendilerine sunulan hizmetlerden duyduğu memnuniyeti belirterek Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'e teşekkür etti.