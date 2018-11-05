"Veli Rehberlik Hizmeti" projesi birinci seçildi

SİVAS (AA) - Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Yarışması'nda, bölge ve Türkiye birincisi seçilen Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünün "Veli Rehberlik Hizmeti" projesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından ödüllendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri Yarışması'nda dereceye giren projeler ödüllendirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen "FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi" kapsamında gerçekleştirilen ödül törenine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve bakanlık bürokratları katıldı.

Sivas Milli Eğitim Müdürlüğünün bölge ve Türkiye birincisi seçilen "Veli Rehberlik Hizmeti" projesi Bakan Selçuk tarafından ödüllendirildi. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ayhan Bülbül ile Ar-Ge biriminde görevli öğretmenler Abdullah Tuncel ve Ahmet Turan Özyalçın, birincilik ödülünü Bakan Selçuk'un elinden aldı.

Elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti aktaran Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, projenin hazırlanmasında ve yürütülmesinde görev alan öğretmenlere teşekkürlerini iletti.

Türkiye genelinde 4 bin 841 projenin yarıştığı, 151 projenin saha incelemesine kaldığı yarışmada birinci seçilen "Veli Rehberlik Hizmeti" projesinin bakanlığın da takdirini alarak Türkiye’ye örnek olduğunu ifade eden Savaşçı, projenin Sivas'ta da büyük ilgi gördüğünü ve hem öğrenciler hem de velilere önemli kazanımlar getirdiğini belirtti.

