Vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devletten görüntülenecek

ANKARA (AA) - "Kişi Vekaletnameleri Sorgulama" hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri e-Devlet üzerinden görüntülenebilecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda saat 16.00 itibarıyla Dijital Türkiye'de (e-Devlet) erişime açılan 'Kişi Vekaletnameleri Sorgulama' hizmeti ile 1 Mart 2016 tarihi sonrası noterler aracılığı ile verilen vekaletlerde, vekil, azil ve istifa bilgileri görüntülenebilecek." ifadelerine yer verildi.