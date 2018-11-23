Vefat etmiş öğretmenler için mevlit okutuldu

KARAMAN (AA) - Karaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri çerçevesinde vefat etmiş öğretmenler için Mevlid-i Şerif okuttu.

İmamı Azam Camisi'nde cuma namazı öncesinde düzenlenen Mevlid-i Şerif programına, İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin Mevlid-i Şerif okumasıyla başlayan program, Kur'an tilavetiyle devam etti.

Hep bir ağızdan salavatların getirildiği program, öğrencilerin okumuş olduğu kaside ve duaların ardından vefat eden öğretmenler adına okunan Fatiha Suresi ile son buldu.