Vefat eden öğretim görevlisi son yolculuğuna uğurlandı

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Sivas Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Hanife Öğütlü, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Ögütlü'nün görev yaptığı okul önünde düzenlenen törene Ögütlü'nün ailesi, CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, mesai arkadaşları, sevenleri ve öğrencileri katıldı.

Yıldız, törende yaptığı konuşmada, üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Hocamızı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah mekanını cennet eylesin, sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Mesai arkadaşları adına konuşan Sivas Meslek Yüksekokulu Dr. Öğr. Üyesi Selma Şimşek ise "Hanife Öğütlü sevilen bir hocamızdı. Yıllarca hastalığı ile savaştı, yılmadı. Hep ümitli ve pozitifti. Yaşadığı zorluklara rağmen hayata hep gülümseyen ve ümidini kaybetmeyen bir insandı. Zaman zaman kendi derdini bırakıp bizim dertlerimize, sorunlarımıza ortak olmuştur. Hoşgörülü, sabırlı, sevecen, onurlu ve çalışkandı. Mesleğini, öğrencilerini çok severdi." açıklamasında bulundu.

Konuşmaların ardından İlahiyat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Durmuş Arslan, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okudu.

Öğütlü'nün cenazesi, Ulu Cami'de kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi.