Vefat eden öğrencinin adı sınıfta yaşatılacak

NEVŞEHİR (AA) - Derinkuyu ilçesinde Doğala Ortaokulunda akıl ve zeka oyunları sınıfına, vefat eden okul öğrencisi Bünyamin Meşe'nin adı verildi. Okulda eğitim gören öğrencilerin, sosyal ve zihinsel gelişimine katkı sunmak amacıyla...